Главные новости за 9 января. Белгород, Воронеж, Курск, Орел, Тамбов
Один человек пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области, еще один — при минометном обстреле в Курской области.
Замглавы курской корпорации развития арестовали по подозрению в хищениях в Ивановской области.
Строительство фиджитал-центра в Воронеже продлили до лета 2025 года.
Суд в Воронеже назначил реальные сроки за гибель пациентки онкологического диспансера.
Руководителем департамента образования Орловской области назначена Татьяна Патова.
В первую неделю года заболеваемость коронавирусом в Черноземье снизилась в 1,8 раза.
В Тамбовской области могут ввести штрафы за парковку у мусорных контейнеров.
За новогодние праздники при пожарах в Черноземье погибли не менее 12 человек.