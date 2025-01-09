Главные новости за 9 января. Белгород, Воронеж, Курск, Орел, Тамбов

Один человек пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области, еще один — при минометном обстреле в Курской области.

Замглавы курской корпорации развития арестовали по подозрению в хищениях в Ивановской области.

Строительство фиджитал-центра в Воронеже продлили до лета 2025 года.

Суд в Воронеже назначил реальные сроки за гибель пациентки онкологического диспансера.

Руководителем департамента образования Орловской области назначена Татьяна Патова.

В первую неделю года заболеваемость коронавирусом в Черноземье снизилась в 1,8 раза.

В Тамбовской области могут ввести штрафы за парковку у мусорных контейнеров.

За новогодние праздники при пожарах в Черноземье погибли не менее 12 человек.