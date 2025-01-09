В первую неделю года заболеваемость ковидом в Черноземье снизилась в 1,8 раза

С 30 декабря по 5 января в Черноземье выявили 382 случая коронавируса, что на 43,8% меньше, чем неделей ранее (680). Это следует из данных федерального оперштаба. С начала пандемии в макрорегионе подтвердилось 1 407 332 случая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Выздоровели за неделю 438 пациентов, неделей ранее — 913, с начала пандемии — 1 383 121. Летальных исходов не обнаружено (всего — 22 258).

В Белгородской области установили 165 заболевших, неделей ранее — 171 (всего — 190 775). Вылечились 145 пациентов, неделей ранее — 168 (всего — 188 498). Летальных исходов не было (всего — 2 386).

В Воронежской области инфекцию выявили у 68 человек, неделей ранее — у 183 (всего — у 552 188). Выздоровели 110 пациентов, неделей ранее — 319 (всего — 543 041). Летальных исходов не зафиксировано (всего — 8 705).

В Курской области подтвердилось восемь случаев ковида, неделей ранее — 34 (всего — 161 071). Вылечились 20 пациентов, неделей ранее — 68 (всего — 158 516). Летальных исходов не обнаружено (всего — 2 545).

В Липецкой области заразились еще 16 человек, неделей ранее — 41 (всего — 194 107). Выздоровели 89 пациентов, неделей ранее — 40 (всего — 189 087). Летальных исходов не зарегистрировано (всего — 4 092).

В Орловской области обнаружили 117 инфицированных, неделей ранее — 201 (всего — 156 223). Вылечились 72 пациента, неделей ранее — 304 (всего — 153 630). Летальных исходов не установлено (всего — 1 986).

В Тамбовской области коронавирус диагностировали у восьми человек, неделей ранее — у 50 (всего — у 152 968). Выздоровели два пациента, неделей ранее — 14 (всего — 150 349). Летальных исходов не было (всего — 2 544).

В России за неделю заболел 10 021 человек (всего — 25 154 830), вылечились 15 507 (24 291 431), умерли — 32 (404 280).

О росте заболеваемости COVID-19 в России в конце года — в публикации «Ъ» «Коронавирус напоминает о себе».

Алина Морозова