В Тамбовской области могут ввести штрафы за парковку у мусорных контейнеров

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в ходе оперативного совещания поручил оперативно рассмотреть вопрос введения административных штрафов за парковку автомобильного транспорта вблизи контейнерных площадок для сбора мусора. Он объяснил постановку задачи тем, что так водители затрудняют работу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Тамбовская сетевая компания».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Первышов

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Евгений Первышов

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Как я понял, сигналы поступали от самого регоператора: не везде машины могли подъехать, чтобы вывезти мусор. Когда у нас были небольшие осадки в виде снега, служба для очистки дорог не везде смогла выполнить свои прямые обязанности. Инициатива по введению штрафов за парковку вблизи контейнерных площадок уже есть. Будем применять административные меры воздействия, раз объяснения и уговоры наши не на всех действуют соответствующим образом»,— заявил господин Первышов.

В конце декабря состоялась первая пресс-конференция Евгений Первышова на посту врио губернатора Тамбовской области, на которой он затронул проблему с вывозом мусора и количеством несанкционированных свалок в регионе. По его словам, необходимо провести учет, определив какое количество отходов производят физические и юридические лица, ведь раньше эта работа на постоянной основе не велась. Кроме того, он заявил, что уже в январе планирует обсудить строительство Сосновского полигона. «Необходим своевременный вывоз мусора. Муниципалитет вынужден тратить сотни миллионов рублей на вывоз несанкционированных свалок. Буду настраивать на эту работу все органы власти»,— пояснял врио губернатора.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье». «Мусор вызвал бурю эмоций».

Анастасия Колпачева