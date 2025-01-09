Татьяна Патова утвердилась на посту главы орловского департамента образования

Руководителем департамента образования Орловской области назначена Татьяна Патова, которая с ноября занимала этот пост в статусе исполняющей обязанности. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в правительстве региона.

Татьяна Патова

Фото: с сайта правительства Орловской области

До последнего назначения госпожа Патова работала замруководителя орловского департамента образования — начальником управления региональной образовательной политики. В соцсетях ведомства упоминается с 2019 года. По данным Rusprofile, с 2007 года руководила отделом образования Советского района Орла, которое было ликвидировано в 2008 году. Правопреемником структуры администрации облцентра стало городское управление образования, спорта и физической культуры.

На посту руководителя департамента она сменила Ирину Патронову, которую в конце октября назначили орловским вице-губернатором по внутренней политике.

Алина Морозова