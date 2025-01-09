Один человек пострадал при взрыве в частном доме в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области. В результате детонации дрона пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Бойцы теробороны доставили мирного жителя в Шебекинскую центральную райбольницу. У него диагностировали минно-взрывную травму, баротравму, осколочные ранения головы, шеи, рук и ног. В частном доме выбиты окна, повреждены фасад и входная дверь.

Также ВСУ обстреляли два населенных пункта Белгородского района. В обоих случаях обошлось без раненых. В селе Чайки в результате удара FPV-дронов пострадала «Газель». В поселке Малиновка из-за атаки беспилотника была нарушена линия электропередач. Это привело к отключению света на пяти улицах.

Алина Морозова