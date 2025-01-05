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Коммерсантъ FM
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Главные новости к утру 5 января

Внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб при ударе БПЛА по автомобилю. Еще четыре российских журналиста пострадали. Следственный комитет России обвинил в произошедшем украинскую армию. МИД России пообещал, что виновные будут наказаны.

Над Ростовской областью уничтожено 37 беспилотников. БПЛА также сбиты над Белгородской и Брянской областями. В Ростовской и Белгородской областях повреждены дома и автомобили.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на 12 место в списке лучших бомбардиров НХЛ в истории. Он также сократил отставание от первого места в списке лучших снайперов до 22 голов.

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