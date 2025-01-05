МИД России: виновные в ударе по машине с журналистами понесут наказание

Министерство иностранных дел России раскритиковало Украину за применение беспилотника против автомобиля с журналистами. Погиб внештатный корреспондент «Известий», еще четверо получили ранения.

«Все виновные в преступлении против российских журналистов будут установлены и понесут заслуженное и неотвратимое наказание»,— говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Москва считает, что журналисты осознанно были избраны мишенью для нападения: удар был нанесен вдалеке от линии боевого соприкосновения. По мнению госпожи Захаровой, произошедшее — это «прямое следствие преднамеренного игнорирования профильными международными структурами, такими как УВКПЧ ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ, любых преступлений киевского режима». Представитель МИДа напомнила, что гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле в своем докладе по теме безопасности журналистов не упомянула ни одного погибшего российского журналиста.

Госпожа Захарова потребовала от госпожи Азуле «надлежащей реакции» на гибель российского военкора. «Столь же решительное осуждение данного злодеяния ожидаем также от всех других правозащитных организаций и структур»,— добавила представитель МИД РФ.

Автомобиль с журналистами был атакован накануне, 4 января. Погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Ранения получили корреспонденты «РИА Новости» Максим Романенко, Михаил Кевхиев, а также главред и военкор донецкого издания «Блокнот» Светлана Ларина и Изабелла Либерман.