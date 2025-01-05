СКР обвинил украинскую армию в ударе по машине с российскими журналистами

Украинские войска атаковали беспилотником гражданский автомобиль на трассе Донецк—Горловка, заявило военное следственное управление по объединенной группировке войск. В машине находились российские журналисты. Один погиб, четверо пострадали.

«Следователями Следственного комитета России зафиксировано очередное преступление вооруженных формирований Украины, совершенное в отношении мирного населения ДНР. Так, на трассе Донецк—Горловка противником совершена атака БПЛА-камикадзе по гражданскому автомобилю, в котором находилась группа журналистов»,— сообщило следственное управление ТАСС.

Автомобиль с журналистами был атакован накануне, 4 января. Погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Ранения получили корреспонденты «РИА Новости» Максим Романенко, Михаил Кевхиев, а также главред и военкор донецкого издания «Блокнот» Светлана Ларина и Изабелла Либерман.