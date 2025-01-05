Каждая статья по делу

В 2024 году в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) под уголовным преследованием оказались высокопоставленные чиновники, мэры и депутаты. К пожизненному заключению за убийство прокурора был приговорен бывший чиновник Минфина по ХМАО Юрий Чекин, за коррупционные преступления арестованы мэр ямальского Нового Уренгоя Андрей Воронов, мэр югорского Сургута Андрей Филатов и заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. Подробнее о громких уголовных делах «тюменской матрешки» — в обзоре «Ъ-Урал».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В помещении суда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В помещении суда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В январе был арестован председатель медицинской комиссии военного комиссариата в Нижневартовске (ХМАО) Сергей Царегородцев. По версии следствия, в период с 2020 по 2023 год он совместно с тремя подельниками брал деньги за выдачу справок, с помощью которых призывники признавались негодными или ограниченно годными к прохождению военной службы. Медсестра выступала посредником при передаче денег, в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Подробнее об уголовном деле — в материале «Справки пришли в негодность»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебное заседание в Центральном окружном военном суде по делу о подготовке взрыва ТЭЦ-2 в Тюмени

Фото: Анастасия Карабанова, Коммерсантъ Судебное заседание в Центральном окружном военном суде по делу о подготовке взрыва ТЭЦ-2 в Тюмени

Фото: Анастасия Карабанова, Коммерсантъ

В июне Центральный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела Никиты Олейника из Сургута, Дениза Айдына из Тюмени, Данила Чертыкова и Юрия Незнамова из Екатеринбурга. По версии следствия, они создали террористическое сообщество, в составе которого готовили взрыв у ТЭЦ-2 в Тюмени. По версии следствия, их целью было совершение терактов на территориях ХМАО, Свердловской и Тюменской областей. В мае один из участников сообщества Кирилл Брик был приговорен к восьми годам колонии, он заключил сделку со следствием и признал вину. На процессе у других фигурантов он будет выступать свидетелем со стороны гособвинения.

Подробнее о «тюменском деле» — в материале «Анархистов объединили в террористическое сообщество»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В июне Басманный районный суд Москвы арестовал заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина за получение взятки в особо крупном размере. Вместе с ним был арестован директор ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексей Гоцык за дачу взятки. По версии следствия, в декабре 2022 года замгубернатора получил от предпринимателя взятку в виде имущественной выгоды на сумму 18,7 млн руб. при приобретении двух квартир в Тюмени. Сообщники пытались скрыться от следствия на следующий день после возбуждения в отношении них уголовного дела, но задуманное не смогли довести до конца.

Суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО — Югра) 3 июля приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима экс-чиновника регионального Минфина Юрия Чекина за организацию убийства окружного прокурора Юрия Бедерина и двух предпринимателей. По версии СКР, мотивом убийства прокурора стала месть за возбуждение уголовного дела о мошенничестве. Два других убийства, по мнению следователей, фигурант заказал из-за конфликта с недвижимостью и карточного долга. Юрий Чекин с 2000 года находился в бегах и был задержан только в 2021 году.

О том, как осудили бывшего чиновника — в материале «Прятался 20 лет и сел навсегда»

В июле в ХМАО впервые был вынесен приговор по делу о попытке диверсии на железной дороге. По версии следствия, житель Нижневартовска из идейных соображений решил поджечь объект транспортной инфраструктуры. Следствие установило, что он имел родственные связи на Украине, открыто выражал приверженность экстремистским взглядам и был против проведения специальной военной операции. Для совершения диверсии он вышел на связь с участником «Русского добровольческого корпуса» (признан в России террористическим и запрещен) и попросил прислать ему рецепт зажигательной смеси. Несостоявшийся диверсант получил семь лет колонии.

Подробнее о попытке диверсии — в материале «Огонь не добрался до транспорта»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Воронов

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Андрей Воронов

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

В июле Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего мэра Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрея Воронова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об уходе с поста главы он заявил за шесть дней до ареста. После ареста его членство в партии «Единая Россия» было приостановлено. По версии следствия, в должности замгубернатора ЯНАО Андрей Воронов получил взятку от «Проектстройсервиса» в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в доме, где проживала его семья. Взамен он обещал покровительство коммерческой деятельности предприятия и исполнению госконтрактов на территории ЯНАО.

О том, как мэр бывший мэр получил взятку — в материале «От поста до суда»

Прокуратура Тюменской области 9 июля направила в суд уголовное дело в отношении вице-президента авиакомпании Utair Владимира Протасова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе в особо крупном размере. По версии следствия, он обеспечивал бронирование мест на международные рейсы авиаперевозчика по заниженной стоимости и в завышенных квотах в пользу агентства по продаже билетов ООО «Левел Скай». Причиненный ущерб авиакомпании составил 34 млн руб. У Владимира Протасова арестовано имущество на общую сумму более 43 млн руб.

Подробнее об уголовном деле топ-менеджера — в материале «Подкупные перевозки»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тюменский областной суд

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Тюменский областной суд

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В сентябре Тюменский областной суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима криминального авторитета и смотрящего за Тюменью Сергея Патрушева (Патрушенок), признав его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, создании ОПГ и вымогательстве. По версии следствия, он в течение десяти лет руководил преступной средой и был задержан в 2020 году, когда на членов группировки в полицию пожаловались проститутки, столкнувшиеся с вымогательствами.

О том, как осудили тюменского «авторитета» — в материале «Смотрящий не досмотрел за проститутками»

В середине сентября в Ноябрьске (ЯНАО) двое парней 13 и 14 лет подожгли вертолет авиакомпании Utair. По данным источника «Ъ-Урал» в правоохранительных органах, за диверсию подросткам через анонимный telegram-канал предложили 5 млн руб. В результате происшествия вертолет полностью сгорел и не подлежит восстановлению, подростки получили ожоги. Ущерб авиакомпании составил 300 млн руб. Подростки были задержаны.

О том, как школьники подожгли вертолет — в материале «Ад винта»

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В начале октября на председателя Духовного управления мусульман Тюменской области (ДУМ ТО) муфтия Зинната Садыкова было совершено нападение. Посетитель под предлогом обсуждения деятельности ДУМ вошел к муфтию в кабинет и напал на него с молотком и газовым баллончиком, но был обезврежен. Мотивом для нападения стала месть за арест в августе приверженцев радикального течения ислама, занимающихся вербовкой россиян для отправки в Сирию и финансированием признанного террористическим и запрещенного на территории РФ «Исламского государства» (ИГ). Тогда Зиннат Садыков осудил радикалов, заявив, что они вели раскольническую деятельность.

Подробнее о нападении — в материале «Молоток для муфтия»

В конце октября СУ СКР по ЯНАО возбудил уголовное дело после того, как в ямальском городе Губкинский ученик школы №9 обстрелял из пневматического пистолета одноклассника. По данным «Ъ-Урал», один из учеников принес пневматический пистолет и решил продемонстрировать его одноклассникам в туалете школы. Во время демонстрации он случайно попал в ногу другому школьнику. Впоследствии медицинские работники школы оказали пострадавшему помощь, госпитализация ему не понадобилась. Под уголовным преследованием оказался охранник школы.

Подробнее о ситуации — в материале «Стрельба на переменке»

В конце октября Салехардский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывших высокопоставленных чиновников Росреестра в ЯНАО, обвиняемых в получении взяток. По версии следствия, ОПГ из должностных лиц действовала на территории ЯНАО, Курганской, Челябинской и Тюменской областей. В период с 2016 по 2019 год они получили около двух десятков взяток на общую сумму более 25 млн руб. за незаконные регистрационные действия и заведомо низкую оценку недвижимости на территории Ямала, что привело к нарушению охраняемых законом интересов общества и страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-мэр Сургута Андрей Филатов

Фото: Telegram-канал Андрея Филатова Экс-мэр Сургута Андрей Филатов

Фото: Telegram-канал Андрея Филатова

В начале ноября Нижневартовский городской суд арестовал на два месяца бывшего мэра Сургута Андрея Филатова по обвинению в коммерческом подкупе. По версии следствия, бывший мэр вместе с другими фигурантами создал преступную схему в целях получения денежных средств от коммерческих организаций, осуществляющих обслуживание многоквартирных домов по договорам подряда. В период с января 2023 по октябрь 2024 года они получили от подрядчиков более 6 млн руб. за действия в их интересах и нерасторжение договоров с ними.

Подробнее об уголовном деле бывшего мэра — в материале «Подряд подкупа стоит»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Андреев

Фото: Сайт Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Алексей Андреев

Фото: Сайт Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Вскоре стало известно, что в отношении депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) от партии «Единая Россия» Алексея Андреева возбуждено уголовное дело за сокрытие ВНЖ в Италии. По данным источника «Ъ-Урал», по делу утверждено обвинительное заключение, а материалы переданы в суд несколько месяцев назад. Источник «Ъ-Урал» отметил, что членство депутата в партии приостановлено.

Подробнее об уголовном деле в материале — «Уральско-Итальянское дело»

В конце ноября Исетский районный суд Тюменской области приговорил к пяти годам колонии общего режима стримершу Алису Гулиеву (псевдоним Жади). По версии следствия, во время одного из стримов она ругалась на своего сына, выгоняла его из дома и угрожала убить. Впоследствии у мальчика было выявлено психическое расстройство. Вину она не признала и заявила, что все онлайн-трансляции были постановочными и направлены на то, чтобы заработать деньги. Сейчас двое детей осужденной находятся в реабилитационном центре.

О том, как Жади приговорили к реальному сроку — в материале «Настримила на колонию»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ким (справа)

Фото: Сайт Тюменской городской думы Андрей Ким (справа)

Фото: Сайт Тюменской городской думы

В декабре Центральный районный суд Тюмени приговорил к двум годам колонии и штрафу 500 тыс. руб. бывшего депутата городской думы от КПРФ Андрея Кима, который обвинялся в покушении на мошенничество и хранении боеприпасов. По версии следствия, он взял 3 млн руб. от гендиректора строительной компании и пообещал передать деньги подрядчику для заключения договоров на капремонт жилых домов. Однако, как считает следствие, обещание он выполнять не собирался. Во время обысков в его доме были обнаружены 16 патронов к боевому огнестрельному оружию. Впоследствии он был оправдан по ст. 222 УК РФ (хранение боеприпасов) из-за отсутствия состава преступления.

О том, в чем обвиняли депутата — в материале «Коммуниста подвели обещания»