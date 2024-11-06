Уральско-итальянское дело

В отношении депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) от партии «Единая Россия» Алексея Андреева возбуждено уголовное дело за сокрытие ВНЖ в Италии. По данным источника «Ъ-Урал», по делу утверждено обвинительное заключение, а материалы переданы в суд несколько месяцев назад. Источник «Ъ-Урал» отметил, что членство депутата в партии приостановлено.



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В отношении депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) от партии «Единая Россия» Алексея Андреева возбуждено уголовное дело по ст. 330.2 (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства либо вида на жительство), сообщил источник «Ъ-Урал» в силовых структурах округа. «Обвинительное заключение уже утверждено, материалы дела переданы в суд несколько месяцев назад»,— отметил собеседник. По данным второго источника «Ъ-Урал», знакомого с обстоятельствами дела, уголовное преследование депутата связано с сокрытием вида на жительство в Италии. Источник из окружения депутата отметил, что ВНЖ был временным, и срок годности документа уже истек.

Источник «Ъ-Урал» в окружной думе рассказал, что членство Алексея Андреева в партии «Единая Россия» было приостановлено в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела.

Информация о нем была удалена с официального сайта партии. Комментарий самого парламентария получить не удалось. В правительстве Югры от комментариев отказались.

В апреле в повестку заседания думы ХМАО входил вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Алексея Андреева. Позже парламентарий отозвал его. Тогда политолог Александр Безделов не исключал, что желание сложить депутатские полномочия может быть обусловлено наличием у Алексея Андреева иностранных активов, что «не поощряется администрацией президента».

Господин Андреев исполняет полномочия депутата думы с 2001 года: был депутатом третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. С 1999 года он возглавляет дорожно-строительную компанию «Автобан» (согласно сервису Kartoteka.ru, компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, строительством автомобильных дорог и автомагистралей).

«Это один из самых добросовестных депутатов. Он практически не пропускает заседания, даже если в пять утра он прилетает, то все равно во все вникает. Человек старается и небезразлично относится к Югре, к работе»,— рассказал депутат думы ХМАО от партии «Справедливая Россия» Михаил Сердюк.

Накануне Нижневартовский городской суд арестовал до 3 января 2025 года бывшего мэра Сургута Андрея Филатова. Ему предъявлено обвинение по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). В апреле он досрочно сложил полномочия, заявив, что это решение носит «сугубо личный характер» и не несет «политического либо другого внешнего подтекста». По его словам, он планировал сосредоточиться на других проектах в ХМАО, в частности связанных с освоением территорий. Тогда депутаты местной думы сообщали, что для них такое решение стало неожиданностью. Эксперты отмечали, что отставка Филатова может быть связана с «подковерными» действиями силовых структур.

Мария Шараева