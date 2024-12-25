Тюменского экс-депутата Андрея Кима отправили на два года в колонию

Центральный районный суд Тюмени признал виновным бывшего депутата городской думы от КПРФ Андрея Кима по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество). Его отправили на два года в колонию общего режима, он также оштрафован на 500 тыс. руб., сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший депутат Тюменской городской думы от КПРФ Андрей Ким (справа)

Фото: Сайт Тюменской городской думы Бывший депутат Тюменской городской думы от КПРФ Андрей Ким (справа)

Фото: Сайт Тюменской городской думы

При этом суд оправдал Кима по ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию) в связи с отсутствием состава преступления — за ним признано право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, по версии следствия, Андрей Ким взял 3 млн руб. от гендиректора строительной компании и пообещал передать деньги подрядчику для заключения договоров на капремонт жилых домов, однако обещание он выполнять не собирался. Во время обысков в его доме были обнаружены 16 патронов к боевому огнестрельному оружию.

Подробнее об уголовном деле экс-депутата гордумы Тюмени Андрея Кима — в материале «Ъ-Урал» «Коммуниста подвели обещания»

Ирина Пичурина