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В ЯНАО завершено расследование уголовного дела о стрельбе ученика в школе

СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу завершил расследование уголовного дела в отношении охранника школы №9 в Губкинском, куда школьник пронес пневматический пистолет и случайно выстрелил в другого ученика. Как сообщили в пресс-службе ведомства, охраннику предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Обвиняемый допустил ненадлежащее исполнение своих обязанностей по обеспечению внутриобъектового и пропускного режима. В результате чего, несовершеннолетний пронес в учебное заведение пневматический пистолет», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что школьник дважды выстрелил в окно на уроке физики, а потом выстрелил в одного из школьников.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», подросток пронес в школу пистолет, чтобы продемонстрировать его одноклассникам в туалете учебного заведения. Во время демонстрации он случайно попал в ногу другому школьнику. Впоследствии медицинские работники школы оказали пострадавшему помощь, госпитализация ему не понадобилась. Мощность пистолета составляла до трех джоулей, поэтому ущерб от стрельбы был минимальным.

Мари Шараева

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