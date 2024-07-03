От поста до суда

Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего мэра Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) Андрея Воронова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об уходе с поста главы он заявил за шесть дней до ареста. После ареста его членство в партии «Единая Россия» было приостановлено. По версии следствия, в должности замгубернатора ЯНАО Андрей Воронов получил взятку от «Проектстройсервиса» в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в доме, где проживала его семья. Взамен он обещал покровительство коммерческой деятельности предприятия и исполнению госконтрактов на территории ЯНАО.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов

Фото: Telegram-канал Андрея Воронова Экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов

Фото: Telegram-канал Андрея Воронова

Экс-глава Нового Уренгоя Андрей Воронов 3 июля, через несколько дней после сложения полномочий, был арестован Басманным судом Москвы по делу о взятке. По версии следствия, бывший глава Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) и экс-заместитель губернатора Ямала Андрей Воронов в должности заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа получил взятку от компании «Проектстройсервис» (занимается деятельностью в области архитектуры и строительства) в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в доме его семьи. Взятка предназначалась «за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и взаимосвязанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории ЯНАО».

С ходатайством об аресте бывшего чиновника Главное следственное управление СКР обратилось в суд 3 июля. В этот же день Басманный районный суд Москвы арестовал Андрея Воронова по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Позже стало известно, что вместе с ним суд также арестовал архитектора компании Эдуарда Полянского и Григория Нака, исполнительного директора «Проектстройсервис», сына депутата Тюменской областной думы Игоря Нака, а также руководителя проекта «Проектстройсервис» Максима Лясина. Суд арестовал их по ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), все фигуранты пробудут в СИЗО до 1 сентября.

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После ареста Андрея Воронова «Единая Россия» приостановила его членство в партии. Соответствующее решение было принято на заседании президиума Ямало-Ненецкого регионального политического совета партии.

«В случае, если вина будет доказана, он будет окончательно исключен из рядов "Единой России"»,— говорится в сообщении на официальном сайте.

Согласно официальному сайту ООО «Проектстройсервис», компания занимается застройкой в Лабытнанги, Салехарде и других населенных пунктах. Организация, в частности строит жилые дома, промышленные сооружения, объекты коммунальной и социальной инфраструктуры. Учредитель компании Максим Лясин является генеральным директором «Ямалтрансстроя», которым, согласно сервису kartoteka.ru, владеет депутат Тюменской областной Думы Игорь Нак. Его сын Григорий Нак находится в должности заместителя председателя молодежного правительства Ямала.

Примечательно, что в 2019 году архитектор Эдуард Полянский занимался проектированием набережной реки Шайтанки в Салехарде. Архитектурный проект обсуждался во время рабочей поездки замгубернатора ЯНАО Андрея Воронова по объектам Салехарда и Лабытнанги.

Напомним, Андрей Воронов стал главой Нового Уренгоя в 2020 году, до этого он занимал должность замгубернатора ЯНАО. 28 июня – за шесть дней до своего ареста, он объявил о решении уйти в отставку с поста мэра и заявил, что «впереди ждут новые задачи». Его сменил глава Пуровского района Антон Колодин.

Новый Уренгой является одним из самых молодых городов Ямала. По данным Тюменьстата, на начало 2024 года там проживало 106,8 тыс. человек. Согласно сайту администрации города, Новый Уренгой дает около 60% природного газа России, его экономику определяют предприятия, связанные с добычей газа, конденсата и нефти, которые входят в состав ПАО «Газпром».

Мария Шараева

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