Главные новости за 3 января. Кубань, Крым, Адыгея

С побережья Анапы и Темрюкского района Краснодарского края вывезли более 78 тыс. тонн замазученного грунта, в том числе 43 тыс. тонны на площадку временного хранения в хуторе Воскресенском.

В Анапе погиб 39-летний журналист из Ямало-Ненецкого автономного округа Константин Цвентух.

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю выпустило штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По данным ведомства, 4 января в регионе ожидается сильный дождь со снегом, гроза и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с.

В Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края спасатели помогли более чем 2,5 тыс. птиц, пострадавших от загрязнения мазутом. В центры реабилитации животных направили более 1,6 тыс. пернатых.

В Краснодаре на улице Московской утром в пятницу, 3 января, из-за нового провала грунта остановилось движение трамваев. Общественный транспорт перестал ходить между улицами Зиповской и 40 лет Победы.

В Краснодарском крае сформировали научную группу для поиска способов сбора и утилизации мазута М100, который попал в море 15 декабря 2024 года в результате кораблекрушения. Руководителем группы назначен директор Кубанского научного фонда, кандидат технических наук Виктор Анисимов.

В Крыму ликвидируют загрязнения прибрежной территории в Ленинском районе. Мелкую фракцию мазута выбросило из моря на береговую линию от села Яковенково до заповедника «Опук».

В пятницу, 3 января, на входе в Балаклавскую бухту в Севастополе обнаружили мазутное пятно 1,5 на 1,5 м. Также зафиксированы единичные случаи нахождения птиц в мазуте в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега.