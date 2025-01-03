В Анапе скончался журналист из ЯНАО

В Анапе погиб 39-летний журналист из Ямало-Ненецкого автономного округа Константин Цвентух. Информацию о кончине сотрудника телестудии «МИГ» и «Кругозора» подтвердила его мать Юлия Ивановна в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото с личной страницы журналиста «ВКонтакте» Фото: Фото с личной страницы журналиста «ВКонтакте»

«Трагически и рано ушел ты от нас. Спасибо всем, кто был рядом с Костей. Спасибо всем, кто сейчас разделяет наше горе»,— написала она.

Телеведущий приехал в Краснодарский край из города Ноябрьск. Прощание с журналистом состоится 9 января в станице Холмской.

Вячеслав Рыжков