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Ученые восьми вузов займутся очисткой побережья Кубани от мазута

В Краснодарском крае сформировали научную группу для поиска способов сбора и утилизации мазута М100, который попал в море 15 декабря 2024 года в результате кораблекрушения. Решение принял региональный оперативный штаб под руководством первого вице-губернатора Игоря Галася, сообщается в официальном Telegram-канале кубанского оперштаба.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Руководителем группы назначен директор Кубанского научного фонда, кандидат технических наук Виктор Анисимов. «Главная задача — определить наиболее эффективный способ очистки загрязненного мазутом песка, который вывозят на площадку временного хранения, для его возвращения на побережье. А также поиск технологий уборки галечных и каменистых пляжей»,— пояснил господин Анисимов.

В состав группы вошли более 20 представителей ведущих вузов и научно-исследовательских институтов из Краснодарского края, Москвы и новых регионов России. Среди них специалисты МГУ, КубГАУ, Южного отделения института океанологии РАН, КубГТУ, КубГУ, университета им. Ушакова, Субтропического научного центра РАН и Донецкого национального технического университета.

Ученые проведут испытания различных методов очистки почвы, определят способы обезвреживания нефтепродуктов, проанализируют экологическое состояние прибрежной зоны и создадут прогноз появления пятен на поверхности моря. Состав рабочей группы планируют расширять по мере появления новых задач.

Вячеслав Рыжков

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