На Кубани объявлено штормовое предупреждение до 5 января
Главное управление МЧС по Краснодарскому краю выпустило штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По данным ведомства, 4 января в регионе ожидается сильный дождь со снегом, гроза и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
До конца дня 5 января синоптики прогнозируют гололедно-изморозевые отложения и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Скорость ветра сохранится в пределах 15–20 м/с. В южной части края возможны очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
МЧС призывает жителей соблюдать меры предосторожности: не выходить из помещений без необходимости, следить за сообщениями экстренных служб и избегать нахождения рядом с линиями электропередач, рекламными конструкциями и деревьями. При обнаружении обрывов проводов следует немедленно сообщить в экстренные службы.
Спасатели также рекомендуют закрепить слабоукрепленные конструкции на приусадебных участках и сообщать о перебоях в работе коммунальных служб по экстренным номерам.
В горах региона действует предупреждение по сходу лавин. Также угроза схода снежных масс существует в горах Адыгеи.