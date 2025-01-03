На Кубани объявлено штормовое предупреждение до 5 января

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю выпустило штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По данным ведомства, 4 января в регионе ожидается сильный дождь со снегом, гроза и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

До конца дня 5 января синоптики прогнозируют гололедно-изморозевые отложения и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Скорость ветра сохранится в пределах 15–20 м/с. В южной части края возможны очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

МЧС призывает жителей соблюдать меры предосторожности: не выходить из помещений без необходимости, следить за сообщениями экстренных служб и избегать нахождения рядом с линиями электропередач, рекламными конструкциями и деревьями. При обнаружении обрывов проводов следует немедленно сообщить в экстренные службы.

Спасатели также рекомендуют закрепить слабоукрепленные конструкции на приусадебных участках и сообщать о перебоях в работе коммунальных служб по экстренным номерам.

В горах региона действует предупреждение по сходу лавин. Также угроза схода снежных масс существует в горах Адыгеи.

Вячеслав Рыжков