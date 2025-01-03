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Выброс мазута произошел в Крыму

В Крыму ликвидируют загрязнения прибрежной территории в Ленинском районе. Мелкую фракцию мазута выбросило из моря на береговую линию от села Яковенково до заповедника «Опук», передает пресс-служба МЧС.

Причиной выброса стал сильный ветер. Загрязнено порядка 18 км прибрежной полосы. Загрязнение ликвидируют больше 100 человек и 12 единиц техники.

«Ъ-Кубань» писал, что проблемой очистки черноморского побережья от мазута займутся ученые восьми вузов. В крае сформировали научную группу для поиска способов сбора и утилизации мазута М100.

Вячеслав Рыжков

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