Выброс мазута произошел в Крыму

В Крыму ликвидируют загрязнения прибрежной территории в Ленинском районе. Мелкую фракцию мазута выбросило из моря на береговую линию от села Яковенково до заповедника «Опук», передает пресс-служба МЧС.

Причиной выброса стал сильный ветер. Загрязнено порядка 18 км прибрежной полосы. Загрязнение ликвидируют больше 100 человек и 12 единиц техники.

«Ъ-Кубань» писал, что проблемой очистки черноморского побережья от мазута займутся ученые восьми вузов. В крае сформировали научную группу для поиска способов сбора и утилизации мазута М100.

Вячеслав Рыжков