Более 78 тысяч тонн замазученного грунта вывезли с побережья Кубани

По состоянию на вечер четверга, 2 января, с побережья Анапы и Темрюкского района Краснодарского края вывезли более 78 тыс. тонн замазученного грунта, в том числе 43 тыс. тонны на площадку временного хранения в хуторе Воскресенском. Площадка со 2 января работает в круглосуточном режиме, отметил в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

«Оттуда песок с нефтепродуктами отправляется на утилизацию на специальные предприятия. Спасибо всем, кто в праздничные дни продолжает приводить в порядок наше побережье»,— поблагодарил глава региона.

В мэрии Краснодара рассказали, что за минувшие сутки городские спасатели и волонтеры вывезли 320 кубометров мусора с побережья Анапы. Расчистили 0,7 км береговой линии Анапы. В четверг работали 78 человек и 21 единица техники.

«Ъ-Кубань» писал, что в Крыму завершили работы по устранению нефтепродуктов на новых участках побережья. Очистили более 4 км береговой линии и собрали свыше двух тонн загрязненного песка и грунта.

Вячеслав Рыжков