В Севастополе обнаружили мазутное пятно и загрязненных птиц

В пятницу, 3 января, на входе в Балаклавскую бухту в Севастополе обнаружили мазутное пятно 1,5 на 1,5 м. Также зафиксированы единичные случаи нахождения птиц в мазуте в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и наш Севприроднадзор ведут мониторинг ситуации. Провел планерку с коллегами и дал ряд указаний. Наши спасатели вместе с Севприроднадзором сейчас займутся сбором мазутного пятна»,— рассказал губернатор.

В городе развернут пункт приема птиц. Господин Развожаев отметил, что пока нашли лишь несколько птиц. Если ситуация ухудшится, власти развернут дополнительные пункты приема птиц и подключат волонтеров.

«Ъ-Кубань» писал, что в Ленинском районе Крыма произошел выброс мазута. Мелкую фракцию нефтепродуктов выбросило из моря на береговую линию от села Яковенково до заповедника «Опук».

Вячеслав Рыжков