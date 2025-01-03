Дни предложений и переходов

Ключевым политическим событием 2024 года для регионов Уральского федерального округа (УрФО) стало предложение вновь избранного президента Владимира Путина возглавить Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) мэру Тюмени Руслану Кухаруку, а аппарат полпредства — спикеру парламента Донецкой народной республики (ДНР) Артему Жоге. Они сменили на постах Наталью Комарову и Владимира Якушева, которые перешили на работу в Совет федерации. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) региональные власти столкнулись с недовольством местных жителей слиянием муниципалитетов, в Свердловской области — с конфликтами в городах, которые привели к отставке председателя думы от «Единой России» в Ревде и поставили под сомнение возможность переизбрания главы Березовского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Свердловскую область. Владимир Путин (в центре) на Уралвагонзаводе

Фото: пресс-служба президента РФ Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Свердловскую область. Владимир Путин (в центре) на Уралвагонзаводе

Фото: пресс-служба президента РФ

В феврале 2024 года президент Владимир Путин посетил Свердловскую область спустя четыре года после своего последнего визита в регион. Глава государства высоко оценил продукцию Уралвагонзавода в Нижнем Тагила и пообщался с работниками предприятия, которые заверили, что в городе «идет реальное развитие». Спустя час после завершения экскурсии по производству господин Путин прибыл на завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, где протестировал поезд «Финист» и троллейбус «Синара-6254». Оценив продукцию, президент провел совещание, на котором обсудил создание высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург за 1,7 трлн руб. Губернатор Евгений Куйвашев сопровождать Владимира Путина не смог — заболел.

Подробнее — в материале «Это не какие-то игрушки или хотелки»

В день отъезда Владимира Путина из УрФО, 16 февраля, УФСИН по ЯНАО сообщило о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии (ИК) №3 в поселке Харп. По данным управления, политику во время прогулки стало плохо, после чего он потерял сознание. Позже мать господина Навального подписала медицинское заключение, в котором говорилось о естественных причинах смерти ее сына. Ямальские правозащитники в разговоре с «Ъ-Урал» рассказали, что из колоний ЯНАО жалобы поступают редко, однако ИК №3 имеет темную репутацию.

Подробнее — в материале «Алексей Навальный умер на прогулке»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выборы президента Российской Федерации в Екатеринбурге. Работа избирательных участков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Выборы президента Российской Федерации в Екатеринбурге. Работа избирательных участков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В марте жители регионов УрФО продемонстрировали рекордное одобрение деятельности Владимира Путина на выборах президента России. По итогам голосования, уровень поддержки действующего главы государства во всех регионах округа превысил аналогичный показатель на выборах 2018 года:

в Тюменской области он возрос на 5% (до 84,7%),

в ЯНАО — на 6,2% (до 91,75%),

в Свердловской области — на 7,5% (до 82,1%),

в ХМАО — на 10,4% (до 86,7%).

Вырос и показатель явки избирателей:

на 2,2% в ЯНАО (до 94,1%),

на 5,3% — в Тюменской области (до 84,2%),

на 8,6% — в Свердловской области,

на 17,3% — в ХМАО (до 87,1%).

Подробнее — в материале «Явление народа»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония выбора победителей викторины «Опорный край» в ККТ "Космос" в Екатеринбурге. Телеведущий Леонид Якубович

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Церемония выбора победителей викторины «Опорный край» в ККТ "Космос" в Екатеринбурге. Телеведущий Леонид Якубович

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

С избирательными участками в дни голосования на президентских выборах 15–17 марта работали пункты проведения викторин с внушительными призовыми фондами. Проголосовавшим жителям Тюменской области вручили четыре квартиры и шесть автомобилей, ямальцам — восемь квартир, югорчанам — 23 квартиры и 31 автомобиль. В Свердловской области более 2,2 млн участников викторины «Опорный край» получили медаль золотого цвета в честь 90-летия региона, 20 мотоциклов «Урал», 45 квартир и 100 автомобилей «Москвич 3». Церемонию оглашения победителей в Екатеринбурге провел телеведущий Леонид Якубович.

Подробнее — в материале «Призовое время»

В апреле власти политически стабильного ЯНАО столкнулись с проблемами при попытке объединить ряд муниципалитетов. Депутаты думы Приуральского района выступили против слияния муниципалитета с городским округом Лабытнанги, а дума Красноселькупского района перенесла заседание, на котором планировалось рассмотреть вопрос об объедении с Пуровским районом. Позже в окружном правительстве «Ъ-Урал» сообщили о приостановке объединения муниципалитетов после протеста жителей и местных властей. В декабре глава Приуральского района Иван Сакал и мэр Лабытнанги Марина Трескова представили депутатам заксобрания Ямала проект развития района на пять лет, реализация которого оценивается в 31 млрд руб. Документ предусматривает создание объединенной администрации Приуральского района.

Подробнее — в материале «Три года не есть, не пить, и все будет сделано»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Комарова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Наталья Комарова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Спустя два месяца после выборов президента единственная женщина-губернатор в России — глава ХМАО Наталья Комарова — после 14 лет работы на посту объявила об уходе в отставку в связи с «переходом на другую работу». В тот же день, 30 мая, Владимир Путин предложил возглавить регион мэру Тюмени Руслану Кухаруку, пояснив, что для него там «все родное». Господин Кухарук предложение принял и заверил главу государства, что темпы развития округа по определенным направлениям «можно еще нарастить».

Подробнее — в материале «Губернатор уступила мэру»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Тюмени Максим Афанасьев

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Глава Тюмени Максим Афанасьев

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Вакантное место главы Тюмени занял Максим Афанасьев, который спустя месяц после переизбрания на пост главы Тобольска сложил полномочия градоначальника. В ходе выступления перед депутатами Тюменской гордумы господин Афанасьев заявил о необходимости согласования концепций развития территории от застройщика с общим дизайн-кодом города, призвал власти приступить к созданию фирменного стиля Тюмени и подчеркнул важность сохранения темпов ежегодного ремонта и строительства 60 км дорог в муниципалитете. Позже Максим Афанасьев сообщил о планах создания малого и большого зеленого кольца Тюмени: проект включает увеличение площади зеленых зон и создание единой зеленой пешеходной сети длиной свыше 14 км.

Подробнее — в материале «Нет повода для того, чтобы грустить»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инаугурация мэра Сургута Максима Слепова

Фото: Максим Кустов Инаугурация мэра Сургута Максима Слепова

Фото: Максим Кустов

При новом губернаторе региона в крупнейшем городе ХМАО — Сургуте — депутаты избирали градоначальником председателя думы муниципалитета Максима Слепова. Он сменил на посту Андрея Филатова, которому было предъявлено обвинение по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). Господин Слепов заявил о намерении «оживить» промышленную зону в Сургуте, отметил планы по благоустройству городских территорий и анонсировал создание департамента экономического развития мэрии.

Подробнее — в материале «Спикер меняет должность»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Якушев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Владимир Якушев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В июне полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев получил предложение от председателя «Единой России» Дмитрия Медведева занять пост врио секретаря Генерального совета партии вместо Андрея Турчака, который был назначен врио губернатора Республики Алтай. Господин Якушев заверил, что под его руководством «Единая Россия» примет «самое активное участие» в реализации задач, поставленных Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, и указа президента о достижении национальных целей.

Подробнее — в материале «Партия полпреда президента»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в конце августа завершил шестой ежегодный автопробег «Честный маршрут» по региону, в рамках которого посетил шесть муниципалитетов, пять отдаленных районов городов и поселков. В ходе общения с ямальцами господин Артюхов анонсировал строительство Восточной объездной автодороги в Новом Уренгое за 20 млрд руб., заявил об увеличении тарифов на коммунальные услуги для повышения зарплат в АО «Ямалкоммунэнерго» и не исключил кадровые перестановки в округе по итогам автопробега.

Подробнее — в материале «Дмитрий Артюхов свернул с маршрута»

Во время «Честного Маршрута» Дмитрия Артюхова крупнейший город ЯНАО — Новый Уренгой — возглавил экс-глава Пуровского района Антон Колодин. Он сменил на посту Андрея Воронова, который через несколько дней после отставки был арестован по обвинению по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Господин Колодин заверил депутатов гордумы, что уделит особое внимание подготовке к 50-летнему юбилею Нового Уренгоя, который пройдет в 2025 году, и укрепит сотрудничество со стратегическими партнерами муниципалитета — предприятиями топливно-энергетического комплекса.

Подробнее — в материале «Мэра нашли на районе»

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В сентябре в регионах «тюменской матрешки» прошли выборы и довыборы депутатов муниципальных дум, по итогам которых оппозиционные партии увеличили свое представительство в муниципальных представительных органах ХМАО и ЯНАО. В Тюменской области позиции укрепила «Единая Россия», а число депутатов от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — Патриоты — За правду» сократилось. По мнению эксперта, увеличение мандатов у оппозиционных партий в Югре и на Ямале связано с ростом протестных настроений и желанием создать «видимость многопартийности».

Подробнее — в материале «Округа разбавили оппозицией»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Кухарук

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Руслан Кухарук

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Увеличение представительства оппозиционных партий в муниципальных думах ХМАО не отразилось на голосовании депутатов окружной думы по избранию губернатора Югры. Большинство парламентарии поддержала кандидата от «Единой России» Руслана Кухарука, который заявил о намерении ликвидировать около 700 тыс. кв. м. аварийного жилья, улучшить жилищные условия более 38 тыс. жителей региона и усилить поддержку предприятий нефтегазовой отрасли. Оппоненты господина Кухарука — депутаты окружной думы Алексей Савинцев (КПРФ) и Михаил Сердюк («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») пообещали отменить налоговые преференции нефтяным компаниям, создать министерство счастья и начать добычу «Югракоина», но получили три и ноль голосов парламентариев соответственно.

Подробнее — в материале «Югра обрела хозяина»

Спустя месяц после избрания Руслана Кухарука губернатором ХМАО в Нефтеюганске с четвертой попытки избрали главой вице-мэра Макеевки (ДНР) Юрия Чекунова. Он сменил на посту Эльвиру Бугай, которая оставила пост по собственному желанию в апреле после конфликта с депутатами гордумы. Они обвинили градоначальника в том, что она ввела в заблуждение участников СВО и склоняла гордуму к принятию выгодных для нее решений. В течение шести месяцев конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост мэра трижды не допускала претендентов на пост главы Нефтеюганска до голосования депутатов.

Подробнее — в материале «Нефтеюганску ищут мэра»

В том же месяце, в октябре, Руслан Кухарук утвердил новый состав правительства ХМАО. Должности сохранили семь вице-губернаторов, шесть — ушли в отставку. Вакантные места заняли выходцы с юга Тюменской области и бывший член Совета федерации от Югры Эдуард Исаков. Кадровые перестановки в большей части не коснулись структуры глав департаментов: свои должности сохранили 15 директоров из 18 утвержденных. Должность первого заместителя губернатора, отвечающего за вопросы внутренней политики округа, оставалась вакантной до ноября — пост занял бывший вице-губернатор Тюменской области Павел Тараканов.

Подробнее — в материале «В Югру высадился тюменский десант»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Второе предложение, касающегося УрФО, Владимир Путин сделал председателю Народного ДНР Артему Жоге, в частности, стать его полномочным представителем на Урале. Неделей ранее президент освободил Владимира Якушева от должности полпреда, после чего он был избран первым вице-спикером Совета федерации. Господин Жога заверил главу государства, что является солдатом и будет служить Родине там, где будет нужен. Спустя два месяца работы в должности полпреда Артем Жога заявил, что выстроил отношения с силовым блоком, губернаторами регионов УрФО, аппаратом полпредства и федеральными инспекторами.

Подробнее — в материале «Уральский федеральный округ очень большой, я посмотрел по карте»

В течение года жители Сысерти (Свердловская область) четыре раза инициировали проведение местного референдума по вопросу строительства в районе мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг». Районная территориальная избирательная комиссия трижды отказывала в направлении ходатайства в думу муниципалитета, однако с четвертой попытки активистов избирком не зафиксировал ошибок в документах и передал их на рассмотрение депутатам. Дума Сысерти в проведении референдума отказала, сославшись на заключение Уральского государственного юридического университета о несоответствии вопроса референдума полномочиям органов МСУ. В ответ активисты выступили против решения депутатов.

Подробнее — в материале «Сейчас у нас рабочий процесс»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Писцов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Писцов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Березовском (пригород Екатеринбурга) возникли сложности с избранием мэра. Первый этап конкурса был продлен с сентября до конца октября, а проведение второго этапа перенесли на январь 2025 года. Всего на пост градоначальника претендуют 10 человек, включая действующего мэра Евгения Писцова и председателя местной думы Алексея Горевого, которого считают близким человеком к экс-главе муниципалитета и депутату областного заксобрания Вячеславу Брозовскому. Большинство депутатов дум Березовского в разговоре с «Ъ-Урал» затруднились оценить итоги работы господина Писцова на посту градоначальника, несколько собеседников заявили о намерении голосовать против переизбрания мэра.

Подробнее — в материале «Евгений Писцов попал в окружение»

Депутаты от оппозиционных партий в думе Ревды (Свердловская область) отправили в отставку спикера Андрея Мокрецова («Единая Россия») и избрали председателем думы Вениамина Тарова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). Господин Мокрецов пообещал сложить полномочия, если депутаты откажутся от блокирования поправок в устав муниципалитета и с шестой попытки примут изменения в документ. Он отмечал, что в случае отклонения поправок Ревда с января 2025 года «осталась бы вне финансовой и правовой системы нашего государства».

Подробнее — в материале «Лучше худое соглашение, чем хороший роспуск думы»