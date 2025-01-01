Главные новости за 1 января. Ростов-на-Дону и область

Вечером, 1 января, в небе над Ростовской областью средства ПВО сбили пять БПЛА. Три беспилотника были уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах, еще два — над Таганрогом.

В Ростовской области новогодняя ночь прошла без серьезных происшествий. Ночью с 31 декабря на 1 января произошло девять пожаров, в результате которых никто не пострадал.

Управление ГИБДД обновило список камер на дорогах в Ростовской области, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. В документе находится перечень камер на почти 300 адресах.

В Ростове составлено два протокола за нарушение тишины и покоя из-за использования пиротехники в новогоднюю ночь. Всего за прошедшую ночь в единую дежурную диспетчерскую службу «112» поступило 18 вызовов, связанных с запуском фейерверков.

В Цимлянском районе Ростовской области обнаружили очаг вируса гриппа птиц. Сейчас проводятся необходимые карантинные мероприятия, чтобы не допустить распространения птичьего гриппа.

В Ростове более 2 тыс. жителей города приняли участие в забеге «Побегай 1 января». Забег начался в парке им. М. Горького и закончился у Публичной библиотеки на ул. Пушкинская.

Госавтоинспекция привлекла к административной ответственности 19-летнего водителя BMW, запускавшего на пл. Театральная фейерверк с крыши своего автомобиля. Общая сумма штрафа составила 1,5 тыс. руб.