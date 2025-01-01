В Ростовской области средства ПВО сбили пять беспилотников

В небе над Ростовской областью средства ПВО сбили пять БПЛА. Об этом сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

Три беспилотника были уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах, еще два — над Таганрогом.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что 31 декабря, около 12:00, в районе Новошахтинска войска противовоздушной обороны РФ сбили два беспилотных летательных аппарата.

Ева Китаева