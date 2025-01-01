В Ростове составили два протокола за запуск фейерверков
В Ростове составлено два протокола за нарушение тишины и покоя из-за использования пиротехники в новогоднюю ночь. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
Всего за прошедшую ночь в единую дежурную диспетчерскую службу «112» (ЕДДС) поступило 18 вызовов, связанных с использование пиротехники. В прошлом году вызовов было более 30.
Также в результате применения пиротехнических изделий один человек получил травмы и обратился в травмпункт.
«Комплекс мер по обеспечению безопасности граждан в период новогодних праздников будет продолжен. Органы управления и силы городского звена РСЧС функционируют в режиме повышенной готовности», — подчеркнул Алексей Логвиненко.
Для безопасности в период новогодних праздников привлечено 713 человек и более 230 единиц техники.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в ночь с 31 декабря на 1 января неизвестные запустили фейерверки на пл. Театральная.