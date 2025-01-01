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В Ростове составили два протокола за запуск фейерверков

В Ростове составлено два протокола за нарушение тишины и покоя из-за использования пиротехники в новогоднюю ночь. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Всего за прошедшую ночь в единую дежурную диспетчерскую службу «112» (ЕДДС) поступило 18 вызовов, связанных с использование пиротехники. В прошлом году вызовов было более 30.

Также в результате применения пиротехнических изделий один человек получил травмы и обратился в травмпункт.

«Комплекс мер по обеспечению безопасности граждан в период новогодних праздников будет продолжен. Органы управления и силы городского звена РСЧС функционируют в режиме повышенной готовности», — подчеркнул Алексей Логвиненко.

Для безопасности в период новогодних праздников привлечено 713 человек и более 230 единиц техники.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в ночь с 31 декабря на 1 января неизвестные запустили фейерверки на пл. Театральная.

Ева Китаева

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