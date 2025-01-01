В Ростовской области обновили список камер, фиксирующих нарушения ПДД

Управление ГИБДД обновило список камер на дорогах в Ростовской области, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В документе находится перечень камер на 300 адресах. Большинство предназначены для выявления превышения скорости, а также движения на полосах для общественного транспорта.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Ростовской области работают 328 комплексов видеофиксации. В связи с недостаточным количеством камеры работают на местах по принципу ротации.

В конце декабря в Ростове на перекрестке Ворошиловский/ Станиславского установили в тестовом режиме комплекс фотовидеофиксации «Фотофиниш-01», который способен фиксировать шесть нарушений ПДД.

Ева Китаева