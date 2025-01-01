Более 2000 тысяч ростовчан приняли участие в новогоднем забеге
В Ростове более 2 тыс. жителей города приняли участие в забеге «Побегай 1 января». Об этом сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
Забег начался в парке им. М. Горького и закончился у Публичной библиотеки на ул. Пушкинская.
В мероприятии приняли участие любители спорта и профессионалы.
«Побегай 1 января» — традиционный забег, маршрут которого составляет 4 км и проходит по центральным улицам города.