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Более 2000 тысяч ростовчан приняли участие в новогоднем забеге

В Ростове более 2 тыс. жителей города приняли участие в забеге «Побегай 1 января». Об этом сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко

Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко

Забег начался в парке им. М. Горького и закончился у Публичной библиотеки на ул. Пушкинская.

В мероприятии приняли участие любители спорта и профессионалы.

«Побегай 1 января» — традиционный забег, маршрут которого составляет 4 км и проходит по центральным улицам города.

Ева Китаева

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