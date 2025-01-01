В Ростовской области новогодняя ночь прошла без происшествий

Ночью с 31 декабря на 1 января произошло девять пожаров, в результате которых никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Пожарно-спасательные подразделения совершили более 20 выездов.

Из девяти пожаров зарегистрировано два в жилом секторе. Также в 05:50 было ликвидировано возгорание мусора на открытой площадке по ул. Заводская в Ростове.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что в Новочеркасске загорелся двухэтажный многоквартирный доме на ул. Восточной, из которого спасли пять человек.

Ева Китаева