В Ростове назначили штраф водителю, запускавшему фейерверк с крыши машины

Госавтоинспекция привлекла к административной ответственности 19-летнего водителя BMW, запускавшего на пл. Театральная фейерверк с крыши своего автомобиля. Общая сумма штрафа составила 1,5 тыс. руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Автовладелец привлечен к административной ответственности из-за создания помех в дорожном движении (ст.12.33 КоАП РФ), управления автомобилем при наличии неисправностей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ), нарушения правил перевозки пассажиров (ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ) и за отсутствие полиса ОСАГО (ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ).

В ведомстве продолжается проверка.

В Ростовской области до 1 декабря 2025 года действует запрет на использование пиротехнических изделий. Соответствующий указ подписал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Ева Китаева