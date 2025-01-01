В Ростовской области обнаружили очаг птичьего гриппа
В Цимлянском районе обнаружили очаг вируса гриппа птиц. Об этом сообщает «ДОН 24» со ссылкой на собственный источник.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Сейчас проводятся необходимые карантинные мероприятия, чтобы не допустить распространения вируса.
Птичий грипп – это острая инфекционная болезнь, вызванная вирусом, которая поражает органы пищеварения и дыхания у птиц и имеет высокую летальность.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о снятии карантина по птичьему гриппу в Сальском районе. Очаг заболевания обнаружили в середине октября 2024 года в домашнем хозяйстве села Сандата.