В Ростовской области обнаружили очаг птичьего гриппа

В Цимлянском районе обнаружили очаг вируса гриппа птиц. Об этом сообщает «ДОН 24» со ссылкой на собственный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сейчас проводятся необходимые карантинные мероприятия, чтобы не допустить распространения вируса.

Птичий грипп – это острая инфекционная болезнь, вызванная вирусом, которая поражает органы пищеварения и дыхания у птиц и имеет высокую летальность.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о снятии карантина по птичьему гриппу в Сальском районе. Очаг заболевания обнаружили в середине октября 2024 года в домашнем хозяйстве села Сандата.

Ева Китаева