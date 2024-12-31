Самолеты, следовавшие в Казань из Томска и Сургута, перенаправлены в аэропорт Бегишево в Нижнекамске из-за введенных временных ограничений на полеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя казанского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два рейса в Казань перенаправили в аэропорт Бегишево

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Два рейса в Казань перенаправили в аэропорт Бегишево

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ограничения на работу международного аэропорта «Казань» были введены во вторник утром по решению Росавиации для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Кроме того, в аэропорту задержаны 10 рейсов на вылет и прилет, включая рейсы в Алматы, Калининград и Шереметьево.

Аэропорт закрыли уже в четвертый раз за последнюю неделю. Ранее международный аэропорт «Казань» приостанавливал свою работу 25, 27 и 28 декабря. Ограничения также вводились в целях обеспечения безопасности полетов.

Анар Зейналов