Два рейса в Казань перенаправили в аэропорт Бегишево
Самолеты, следовавшие в Казань из Томска и Сургута, перенаправлены в аэропорт Бегишево в Нижнекамске из-за введенных временных ограничений на полеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя казанского аэропорта.
Два рейса в Казань перенаправили в аэропорт Бегишево
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Ограничения на работу международного аэропорта «Казань» были введены во вторник утром по решению Росавиации для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Кроме того, в аэропорту задержаны 10 рейсов на вылет и прилет, включая рейсы в Алматы, Калининград и Шереметьево.
Аэропорт закрыли уже в четвертый раз за последнюю неделю. Ранее международный аэропорт «Казань» приостанавливал свою работу 25, 27 и 28 декабря. Ограничения также вводились в целях обеспечения безопасности полетов.