Аэропорт Казани приостановил работу в четвертый раз за неделю
Международный аэропорт «Казань» временно прекратил прием и отправку всех авиарейсов в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Международный аэропорт «Казань» временно прекратил прием и отправку всех авиарейсов
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром временные ограничения были введены на работу аэропорта Казань»,— говорится в сообщении.
«С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82)»,— сообщили в пресс-службе аэропорта.
UPD: Аэропорт возобновил прием и отправку рейсов с 09:30 по московскому времени.
Ранее аэропорт «Казань» закрывали 25, 27 и 28 декабря. Ограничения также вводились в целях обеспечения безопасности полетов.