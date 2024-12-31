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Аэропорт Казани приостановил работу в четвертый раз за неделю

Международный аэропорт «Казань» временно прекратил прием и отправку всех авиарейсов в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Международный аэропорт «Казань» временно прекратил прием и отправку всех авиарейсов

Международный аэропорт «Казань» временно прекратил прием и отправку всех авиарейсов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Международный аэропорт «Казань» временно прекратил прием и отправку всех авиарейсов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром временные ограничения были введены на работу аэропорта Казань»,— говорится в сообщении.

«С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82)»,— сообщили в пресс-службе аэропорта.

UPD: Аэропорт возобновил прием и отправку рейсов с 09:30 по московскому времени.

Ранее аэропорт «Казань» закрывали 25, 27 и 28 декабря. Ограничения также вводились в целях обеспечения безопасности полетов.

Анар Зейналов

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