В международном аэропорту Казани задержаны 10 рейсов на вылет и прилет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани задержано 10 рейсов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В аэропорту Казани задержано 10 рейсов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Рейс авиакомпании Red Wings в Алматы перенесен с 9:45 на 11:20, рейс Nordwind в Калининград — с 10:00 на 14:00, а вылет в Москву (аэропорт Шереметьево) отложен с 10:50 до 13:10.

Рейс в Махачкалу перенесен с 11:15 на 13:15. Изменения также коснулись двух рейсов в Санкт-Петербург: рейс авиакомпании «Россия» перенесен с 11:20 на 12:00, а рейс Nordwind — с 12:20 на 17:50. При этом вылет в московский аэропорт Домодедово запланирован по расписанию на 10:55, а регистрация на рейс началась в 08:25.

Ожидаются также задержки прибытия самолетов из Кемерово, Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.

Сегодня утром на работу аэропорта были введены временные ограничения. Аэропорт закрыли уже в четвертый раз за последнюю неделю.

Анар Зейналов