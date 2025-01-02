«Новые подходы к решению проблем»

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области в 2024 году провели 11 заседаний регионального парламента, на которых приняли 168 областных законов и 36 нормативных постановлений. Об этом в рамках 15-й «пленарки» представительного органа рассказал спикер донского парламента Александр Ищенко. По его словам, по инициативе комитетов за минувший год было проведено 115 публичных мероприятий, на которых рассматривались и обсуждались новые подходы к решению проблемных вопросов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы Законодательного собрания Ростовской области Фото: пресс-службы Законодательного собрания Ростовской области

В качестве наглядного примера итогов работы донской экономики спикер Заксобрания области привел растущие возможности региональной казны. «Бюджет 2024 года оказался самым мощным в нашей современной истории. В течение года мы четырежды вносили в него поправки, направляя поступившие в казну дополнительные средства на финансирование важнейших, и прежде всего — социальных задач. И в целом — социальная тематика доминировала в нашей законодательной повестке»,— сообщил законодателям господин Ищенко.

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Многодетным увеличили выплаты и возможности

В декабре 2024 года донские депутаты одобрили законопроект о назначении выплаты с 1 января 2025 года в размере 300 тыс. руб. при рождении третьего и последующих детей у молодой семьи. Главный критерий: для получения единовременной выплаты возраст родителей не должен превышать 35 лет. Средства являются дополнительными ко всем другим выплатам семьям при рождении детей, включая сертификаты на федеральный и региональный материнские капиталы.

В рамках закона в меры поддержки войдет компенсация в размере 50% стоимости обучения в организациях среднего и высшего профессионального образования одного из детей.

Для молодых родителей и одиноких матерей будут созданы пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных.

Также депутаты приняли областной закон, который позволяет многодетным семьям получить остаток средств регионального материнского капитала в виде единовременной выплаты при условии, что остаток не превышает 15 тыс. руб. Этой выплатой многодетные семьи смогут воспользоваться без заявленных целей.

Александр Ищенко отмечает, что вдвое была увеличена ежемесячная выплата на каждого ребенка в многодетной семье, и также вдвое увеличен размер ежемесячной доплаты к пенсии матерям, награжденных орденом «Родительская слава» либо почетным губернаторским дипломом «За заслуги в воспитании детей».

«Многодетным семьям в Ростовской области по максимально возможной планке 50% установлена компенсация расходов за оплату жилого помещения. А детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, установлена стопроцентная компенсация расходов на услуги ЖКХ»,— сообщил господин Ищенко.

Он также отметил. что многодетным семьям предоставлено право получать и использовать земельный жилищный сертификат на всей территории области, а с 1 сентября дети из таких семей стали получать бесплатное горячее питание в школах и в учреждениях среднего профобразования.

Уделили внимание сиротам

В 2024 году депутаты приняли ряд поправок в региональный закон, проиндексировав социальные выплаты детям-сиротам и их опекунам с января 2025 года. Размер ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, а также в семьи опекунов и попечителей вырастут на 3,9% до 13,1 тыс. руб.

Также с 1 января будут проиндексированы выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение после достижения 18 лет и не находящихся на полном гособеспечении

«Право на получение компенсации до 100 тыс. руб. за подключение домовладения к газу распространено на усыновителей, опекунов и попечителей детей-инвалидов. Родители детей-инвалидов получили право на бесплатную регулярную помощь социальных работников по присмотру за детьми»,— рассказал Александр Ищенко.

КСАТИ: Донские власти введут с 1 марта 2025 года запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним, а также в детских образовательных организациях и на спортивных объектах. Уточняется, что установление ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков не повлечет никаких дополнительных бюджетных расходов. Аналогичные ограничения вступят в силу и на федеральном уровне, так же весной следующего года.

За расширение прав инвалидов

Депутаты Законодательного собрания региона одобрили поправки в региональный законопроект о бесплатной юридической помощи для инвалидов с 1 марта 2025 года. Теперь юристы могут оказывать помощь не только в случае медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, но и абилитации. Это формирование у инвалидов ранее отсутствовавших способностей к бытовой, общественной, профессиональной или иной деятельности.

Также в законе дополнен перечень вопросов, по которым адвокаты могут представлять интересы инвалидов в судах, государственных и муниципальных органах и организациях.

В зоне внимания СВО

Спикер областного парламента заявляет, что магистральным направлением работы депутатов донского парламента является разносторонняя поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Для этих целей в Заксобрании в 2024 году была создана отдельная комиссия по вопросам СВО.

«В Ростовской области в дополнение к федеральным гарантиям нормативно закреплены и действуют 54 вида поддержки участников спецоперации и членов их семей. В этом году этот перечень пополнится девятью утвержденными решениями»,— заявил господин Ищенко. Он также отметил, что двое депутатов донского парламента — Андрей Курносов и Дмитрий Суворов в настоящее время выполняют боевые задачи на передовой. Недавно с СВО вернулся депутат Максим Гелас.

«Весь депутатский корпус, представители всех парламентских партий и фракций постоянно выезжают в боевые подразделения, доставляют на фронт самую разнообразную помощь, навещают раненых в госпиталях и оснащают военные лечебные учреждения, помогают семьям участников СВО в житейских и бытовых ситуациях»,— обратился к депутатам Александр Ищенко.

В частности, на финальном заседании донского парламента были приняты поправки в областной закон «О социальной поддержке членов семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции».

«Мы еще на год продлили действие областного закона, в соответствии с которым семьям участников специальной военной операции компенсируется половина расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Теперь реализация указанных мер поддержки для членов семей СВО будет осуществляться весь 2025 год»,— рассказал господин Ищенко.

Напомним, что закон «О социальной поддержке членов семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции» был принят в 2023 году и распространялся только до 31 декабря 2024 года.

Также депутатами приняты поправки в областной закон о региональных налогах, которыми еще на год продлеваются налоговые льготы в отношении участников специальной военной операции и членов их семей.

«Речь идет о полном освобождении от уплаты транспортного налога. Одновременно с этим мы упрощаем для участников СВО получение льготы. В налоговые органы теперь необходимо будет представить меньшее количество документов»,— заявил председатель Заксобрания Ростовской области.

Для получения льготы участникам СВО и членам их семей потребуется представить соответствующую справку. Объем льготы составит 5 млн руб.

Время налоговых преференций

Помимо налоговых льгот для участников спецоперации и членов их семей, преференции затронут и рядовых жителей донского региона. Так, законодатели области своим решением продлили срок действия льготы по транспортному налогу для владельцев автомобилей на газовом топливе до 2030 года включительно и владельцев электромобилей на 2025 год. Владельцы автомобилей, использующих в качестве моторного топлива природный газ, и собственники электромобилей полностью освобождаются от уплаты транспортного налога, а владельцы «гибридных» автомобилей платят 50% от суммы.

Закон принят по инициативе врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Кстати, в результате данной налоговой преференции бюджет области будет недополучать 60 млн руб. ежегодно. Хозяева «гибридных» авто на 50-процентной скидке по налогу сэкономят около 20 млн руб.

Кроме того, в целях сохранения на региональном уровне налоговой поддержки IТ-компаний в отношении тех, кто платит налог по упрощенной системе налогообложения, установлены льготы в виде пониженных ставок – до 1 % при объекте налогообложения «доходы» и до 5% при объекте «доходы минус расходы».

Экзамен при получении охотничьего билета

Донской парламент одобрил поправки в областной закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на территории Ростовской области». С 1 сентября 2025 года те, кто получает охотничий билет впервые, должны будут пройти небольшое обучение охотничьему минимуму и сдать экзамен.

Для сдачи экзамена необходимо обладать навыками безопасного обращения с оружием и знать основы биологии диких животных, способы добычи и обращение с добытыми охотничьими ресурсами, а также сроки охоты.

Проверку знаний будут осуществлять сотрудники министерства природы Ростовской области. На сайте ведомства будут размещены вопросы и ответы на них. Кандидаты будут проходить обучение самостоятельно или в саморегулируемой организации охотпользователей.

Дефицит сократили

На финальном заседании Заксобрания Ростовской области был окончательно принят бюджет на 2025 год. Расходы региона в сравнении с первоначальным вариантом бюджета увеличены на 30,8 млрд руб. до 363,3 млрд руб., что практически сравняло расходы с доходами. Таким образом, профицит бюджета сократился с 8 млрд руб. до 27 млн руб. По словам Александра Ищенко, в процессе доработки проекта бюджета ко второму чтению включены поправки от депутатов на сумму 4,6 млрд руб., из них 3,2 млрд руб. – на исполнение приоритетных наказов избирателей.

Выросли запланированные траты на социальную сферу до 237 млрд руб.: в образование в следующем году областные власти вложат 94,3 млрд руб. Расходы на здравоохранение увеличились ко второму чтению с 36 млрд руб. до 39,7 млрд руб.

Кроме того, в план бюджета вошли и анонсированные врио губернатора выплаты многодетным и молодым семьям. Всего депутаты утвердили 48 правок. Напомним, в первом чтении регион планировал доходы в размере 241 млрд руб., ко второму чтению они также увеличились на 22 млрд руб.

«Могу смело подтвердить, с учетом мнения федерального Минфина и федерального правительства, что бюджет Донского края на ближайшую трехлетку — сбалансированный, реалистичный и не популистский. Бюджет Ростовской области отвечает главным приоритетам, которые были заданы президентом России в послании Федеральному Собранию и на последней итоговой пресс-конференции»,— заявил Александр Ищенко.

Ева Китаева, Дмитрий Михеенко