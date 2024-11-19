На Дону внесены поправки в закон о выплатах родственникам погибших участников СВО

Врио губернатора Ростовской области подписал постановление, разрешающее родственникам погибших участников СВО отказываться от доли материальных выплат в пользу других членов семьи. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Накануне поправки были одобрены на заседании областного правительства.

Как сообщал «Ъ-Юг», с такой инициативой врио губернатора Юрий Слюсарь выступил после общения с матерью военнослужащего, погибшего в ходе СВО. Она получила часть выплат, еще часть получил его отец, не проживавший в семье. Он хотел отказаться от полученных средств в пользу матери сына, но не смог это сделать из-за юридических ограничений.

Кроме того, в новой редакции постановления пересмотрен перечень документов для получения средств, а также уточнен порядок межведомственного взаимодействия с военным комиссариатом области.

Анастасия Казуков