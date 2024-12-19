Донские власти продлят льготы для владельцев экологичных авто

Врио губернатора Юрий Слюсарь внес в Заксобрание Ростовской области законопроект о продлении льгот для владельцев экологичных авто. В частности, предложено освободить от уплаты транспортного налога владельцев газомоторных машин до 2030 года, в результате этого бюджет будет недополучать 60 млн руб. ежегодно — сообщает пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно внесенным на рассмотрение изменениям в закон, в 2025 году транспортный налог смогут не платить владельцы электромобилей, а для хозяев «гибридных» авто его снизят в два раза — граждане сэкономят на этом порядка 20 млн руб. От уплаты транспортного налога за 2024 год намерены освободить также участников СВО и членов их семей — для этого им потребуется представить соответствующую справку. Объем льготы составит 5 млн руб.

Льгота объемом 675 млн руб. предусмотрена для исполнительных органов власти и органов местного самоуправления Ростовской области. Их освободят от от уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог и дорожных сооружений.

Дмитрий Ковалевский