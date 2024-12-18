На Дону вводят выплату в 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка

Депутаты законодательного собрания поддержали законопроект, предполагающий введение новых мер поддержки многодетных семей в 2025-2027 годах. Для молодых семей будет предназначена единовременная выплата в 300 тыс. руб. при рождении третьего ребенка, сообщает пресс-служба донского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Средства будут выплачиваться при рождении третьего и последующих детей. Также меры поддержки многодетных семей войдет компенсации в размере 50% стоимости обучения в организациях среднего и высшего профессионального образования одного из детей. Для молодых родителей и одиноких матерей будут созданы пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных.

«Введенные меры направлены, прежде всего, на увеличение числа многодетных семей, чтобы в донских семьях росли и воспитывались трое и более детей», – подчеркнула председатель комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и делам военнослужащих Елена Елисеева.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что четыре новых производства включат в список 100 губернаторских инвестпроектов.

Ева Китаева