Отменяли концерты, спорили из-за мечети, национализировали компании

События, которые происходили в Свердловской области в 2024 году, нередко привлекали внимание всей страны. Чаще всего они связаны со скандалами и большими трагедиями, но были и хорошие поводы. О том, чем прославился регион в этом году, — в обзоре «Ъ-Урал».

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Одно из самых трагичных событий прошедшего года в Свердловской области — взрыв и обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле 1 августа. У пятиэтажки на ул. Сибирской, 81 обрушились первый и второй подъезды (всего их в доме было шесть). Поисково-спасательная операция длилась в течение двух суток – объявлялись минуты тишины, в надежде услышать голоса выживших. Новость о каждом найденном человеке за секунды разлеталась по всем СМИ и новостным Telegram-каналам. В результате ЧП 10 человек погибли, среди них 5 детей, 15 человек получили травмы. В конце сентября весь дом снесли полностью, следствие продолжается — три сотрудника ГАЗЭКС отправлены под домашний арест.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «"К моему подъезду прибежали двое мальчишек в крови"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Малик Гайсин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Малик Гайсин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В сентября Ленинский райсуд Екатеринбурга повторно изъял у бизнесмена Малика Гайсина в доход государства уральский завод электрических соединителей «Исеть». По утверждению Генпрокуратуры, когда Малик Гайсин был депутатом Госдумы в 1995-1999 годах, то использовал предприятие для личного обогащения, чем нарушил антикоррупционное законодательство. В первый раз суд вынес постановление об изъятии в 2023 году. В мае 2024 года правительство РФ передало госкорпорации «Ростех» 55% акций «Исети». В июне стало известно, что Верховный суд отменил решение о передаче государству завода «Исеть» Гайсина, направив дело на пересмотр в нижестоящий суд из-за неверного применения законов о статусе депутата и нарушении сроков исковой давности. Сейчас предприятие функционирует и производит продукцию для оборонно-промышленного комплекса.

Подробнее — «"Исети" продублировали конфискацию».

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Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Олег Ягодин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В 2024 году из разных регионов то и дело доносились новости об отмене то одних исполнителей, то других. Среди свердловских звезд череду «отмен» поймал экс-участник группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов. Представители «Русской общины» заявляли, что написали заявление в МВД и намерены «блокировать концерт» Глеба Самойлова, который, по их данным, высказывался против СВО. Под отмену попала и творческая деятельность актера Коляда-театра и фронтмена группы «Курара» Олега Ягодина. У него не состоялось несколько концертов, а театр был вынужден отменить гастроли в Москве – режиссер Николай Коляда заявлял, что его просили заменить Олега Ягодина в спектаклях, но он не согласился. В 2022 году актера штрафовали за дискредитацию ВС РФ.

Подробнее — «"А как ему еще повиниться?"».

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Одним из самых ярких событий стала Международная неделя моды UF LAB, которая прошла летом в Екатеринбурге и в Верхней Пышме. Она состоялась в рамках проекта U’Fashion, аналогов которого еще не было в регионе. На протяжении пяти дней столица Урала была местом притяжения разных представителей индустрии моды. Участие в проекте приняли российские и зарубежные дизайнеры, стилисты, фотографы и визажисты, блогеры и другие. Среди стран-участников — Россия, Турция, Узбекистан, Китай, Казахстан, Киргизия, Белоруссия.

Подробнее — «Мир U’FASHION в Екатеринбурге».

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В октябре в Екатеринбурге прошла церемония заложения первого камня в основании мечети на Серовском тракте, которую планируют построить в честь героев специальной военной операции (СВО). О необходимости возвести мечеть говорили с 2006 года, но разрешение на работы выдали только весной 2024 года. На заложение камня приехали представители мусульманских общин из разных регионов России. Строить мечеть планируют на пожертвования. Новость об этом вызвала неоднозначную реакцию читателей в дзен-канале «Ъ-Урал» десятки пользователи со всей страны в разной форме высказывались против строительства, комментарии к публикации пришлось закрыть.

Подробнее — «"Нас пытаются расколоть"».

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Осенью в прокат вышел фильм «Пришелец» о визитах настоящих или воображаемых инопланетян в Свердловскую область. Режиссер и автор сценария — уралец Иван Соснин («Далекие близкие», «Иваново счастье», «Юг», «Мамонты») снял фильм про деревню, в которой живет чудак по имени Леха. По сюжету фильма, для жителей деревни Алеша — «пришелец» и безобидный чудак, который ухаживает за бабушкой и пытается выйти на связь с инопланетянами. Кинокомпания Red Pepper Film представила этот фильм на Московском Международном кинофестивале (ММКФ).

Подробнее — «Космос как сочувствие».

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В декабре стало известно, что две жительницы Екатеринбурга в тяжелом состоянии попали в реанимацию после употребления консервов шпрот «За Родину», которые приобрели на улице у продавца из «Газели». По факту отравления СКР и прокуратура организовали проверки. Экспертиза установила, что в продукте находился ботулотоксин (возбудитель ботулизма). Консервы «За Родину» произвели на рыбзаводе в городе Светлый Калининградской области. На предприятии предположили, что екатеринбурженки стали жертвами контрафактной продукции. Через несколько дней бывший полпред Уральского Федерального округа, экс-губернатор Калининградской области Николай Цуканов снял видео, на котором съел те самые шпроты «За Родину». Затем он призвал купить перед Новым годом пару банок шпрот, чтобы поддержать калининградского производителя.

Подробнее — «С "Газели" продавали опасные консервы».