Экс-полпред УрФО на видео съел шпроты, которыми отравились две екатеринбурженки

Бывший полпред Уральского Федерального округа (УрФО) в 2018-2020 годах, экс-губернатор Калининградской области Николай Цуканов снял видео, на котором съел консервированные шпроты «За Родину», которыми отравились две жительницы Екатеринбурга. Ролик он опубликовал в своем Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Цуканов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Николай Цуканов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Он рассказал, что решил собрать для бойцов специальной военной операции (СВО) посылку с продуктами калиниградских производителей, но шпроты «За Родину» в магазинах и доставках отказались продавать. Найти их удалось в маленьком магазине на рынке. Господин Цуканов сообщил, что сначала подумал, что отсутствие шпрот в продаже похоже на «жесткую акцию, напоминающую захват, нездоровую борьбу с конкурентами», но потом прочитал новости об отравлении консервами в Екатеринбурге. «Я желаю выздоровления этим людям. Очень жаль, что так произошло. Но никто не стал разбираться — почему, чем, когда они отравились. Я нашел ту дату, которая фигурировала на крышке той самой злосчастной партии, якобы из-за которой кто-то отравился»,— сказал экс-полпред.

После этого он съел рыбу с хлебом и огурцами под «прекрасный напиток» и призвал купить перед Новым годом пару банок шпрот «За Родину», чтобы поддержать калининградского производителя.

Шпроты, которыми отравились екатеринбурженки, были произведены 13 сентября в городе Светлый Калининградской области.

Напомним, 65-летняя женщина и ее 37-летняя дочь отравились шпротами «За Родину», которые продавали с «Газели». Сейчас они находятся в реанимации инфекционного отделения в тяжелом состоянии. На производстве сообщили, что фиксируют все поставки товара, и подозревают, что пострадавшие отравились фальсификатом. Сейчас полиция Екатеринбурга ищет других покупателей шпрот на мини-рынке возле ДК ВОС, возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ, предусматривающей наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Ирина Пичурина