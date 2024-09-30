Обвиняемым во взрыве дома в Нижнем Тагиле продлили меру пресечения до 29 января

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения троим сотрудникам ГАЗЭКС, обвиняемым во взрыве и частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле. Они останутся под домашним арестом сроком до 29 января, информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

7 августа Ленинский райсуд Нижнего Тагила отправил под домашний арест сотрудников ГАЗЭКС — мастера Максима Гривского, слесарей Александра Алимова и Александру Ерыкину. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как считает следствие, Максим Гривский, Александр Алимов и Александра Ерыкина 24 июня проводили проверку внутригазового оборудования в доме №81 по улице Сибирской. Во время проверки они не обнаружили неполадок.

Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме произошел 1 августа. В результате обрушились первый и второй подъезды (всего их в доме шесть). В результате ЧП 10 человек погибли, среди них 5 детей, 15 человек получили травмы. По данным прокуратуры, было разрушено 25 квартир, собственниками которых являются 36 человек. Поисково-спасательная операция длилась в течение двух суток. На месте работали более 550 специалистов и 74 единицы техники.

Подробнее об аресте сотрудников ГАЗЭКС — в материале «Ъ-Урал» «Обрушению дома избрали меру пресечения».

Полина Хабарова