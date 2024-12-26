Открытие двух новых платных дорог в Татарстане и повышение стоимости проезда в Казани

В Казани запустили движение по второму этапу Вознесенского тракта — новой шестиполосной магистрали протяженностью 7,6 км. Стоимость строительства составила 27 млрд руб. До 11 января проезд по новому платному участку будет бесплатным. Затем стоимость составит от 90 до 350 руб. Для жителей доступен бесплатный альтернативный маршрут длиной 7,2 км от улицы Иман до перекрестка улиц Закиева и Глушко.

В Татарстане открыли скоростную трассу Алексеевское — Альметьевск длиной 145 км с разрешенной скоростью до 150 км/ч. Дорога соединит федеральные магистрали М-7 «Волга» и М-5 «Урал» и станет частью коридора Европа — Западный Китай. Стоимость проезда составит от 4,5 до 18 руб. за километр, полная поездка обойдется в 653 руб.

С 1 января 2025 года в Казани повысится стоимость проезда в общественном транспорте: за наличный расчет — до 45 руб., по карте — до 43 руб. При покупке проездного на 100 поездок одна поездка будет стоить 33 руб. Повышение связано с повышением МРОТ, ростом цен на электроэнергию, топливо и индексацией зарплат сотрудников.

Акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды за третий квартал в размере 17,39 руб. на акцию. На выплаты направят более 40,45 млрд руб. Список получателей дивидендов закроется 8 января. По итогам 9 месяцев общая сумма выплат составит 129,3 млрд руб. или 55,59 руб. на акцию.

КНИТУ-КАИ получил сертификат авиационного учебного центра Росавиации. В центре будут готовить специалистов по техническому обслуживанию самолетов ЯК-40, ЯК-42, Sukhoi Superjet 100, Ту-204 и Ту-214. В будущем планируется обучение бортинженеров, бортпроводников, штурманов и пилотов. В 2025 году на базе университета построят научно-производственный комплекс БПЛА стоимостью 2,5 млн руб.

В Казани завершили восстановление дома №31а на улице Клары Цеткин, пострадавшего от атаки беспилотников 21 декабря. Отремонтированы крыша и система отопления. Сегодня жители могут вернуться в свои квартиры. Специалисты проверят состояние газо- и электроснабжения в квартирах. Отмечается, что дом включен в план капитального ремонта.

Бывший глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов предстанет перед судом. По версии следствия, с 2017 по 2024 год он фиктивно трудоустраивал родственников своих водителей, нанеся ущерб бюджету в 2,5 млн руб.. В марте прокуратура потребовала конфисковать у чиновника 63 объекта недвижимости на 308,3 млн руб., что в 22 раза превышает официальные доходы его семьи за 10 лет.

В Чувашии расширили список получателей выплаты в 1 млн рублей, включив в него мобилизованных в войска Росгвардии, а также отслуживших в Росгвардии по призыву и заключивших контракт сроком на год и более в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года.

Анар Зейналов