В Казани открыли второй этап Вознесенского тракта за 27 млрд рублей

В Татарстане запустили движение по второму этапу Вознесенского тракта — пятой вылетной магистрали Казани, которая стала первой дорогой такого масштаба, построенной с нуля в новейшей истории города. Об этом сообщает пресс-служба раиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани открыли второй этап Вознесенского тракта

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани открыли второй этап Вознесенского тракта

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Новая шестиполосная дорога протяженностью 7,6 км призвана разгрузить Мамадышский тракт и дать автомобилистам альтернативный маршрут выезда из города. Магистраль оснащена современной системой безбарьерного проезда «Свободный поток» и интеллектуальной транспортной системой управления движением. Для безопасности пешеходов вдоль трассы обустроены пешеходные и велодорожки, построены два надземных и два подземных перехода, установлено освещение по всей длине дороги. Жители города могут пользоваться бесплатным альтернативным проездом длиной 7,2 км от улицы Иман до перекрестка улиц Закиева и Глушко.

«Это мечта наших предшественников, дорога, о которой мечтали 55 лет»,— отметил на церемонии открытия мэр Казани Ильсур Метшин. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что строительство магистрали стоимостью 27 млрд руб. стало возможным благодаря существенной федеральной поддержке.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда по платному участку Вознесенского тракта будет варьироваться от 90 до 350 руб. в зависимости от категории автомобиля.

Анар Зейналов