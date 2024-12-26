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В Чувашии расширили группу военнослужащих, которые могут получить выплату в 1 млн

В Чувашии расширили категорию военнослужащих, которые могут получить региональную единовременную выплату в 1 млн руб. Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев.

По информации из указа, единовременная выплата теперь будет предоставляться гражданам республики, мобилизованным в войска национальной гвардии России, проходившим службу по призыву в этих войсках, заключившим контракт на службу в войсках национальной гвардии РФ сроком на год. Изменения направлены на поддержку военнослужащих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и на территории Украины.

Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа этого года.

Ранее стало известно, что в Чувашии планируют включить мобилизованных в войска Росгвардии в список получателей региональной выплаты в размере 1 млн рублей. Средства собирались выделить из резервного фонда бюджета республики.

Диана Соловьёва

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