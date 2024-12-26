В Казани с 1 января повысят стоимость проезда до 45 рублей

Госкомитет Татарстана по тарифам утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте Казани. Стоимость повысится до 45 руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 1 января 2025 года стоимость проезда за наличный расчет составит 45 руб., по карте — 43 руб. Для тех, кто приобретет проездной на 100 поездок, стоимость одной поездки снизится до 33 руб.

На повышение тарифов повлияли несколько факторов: увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ), рост цен на электроэнергию на 11,6%, повышение стоимости топлива на 8%, а также индексация зарплат сотрудников. В расчет также принимались эксплуатационные расходы, связанные с обновлением подвижного состава.

На данный момент в Казани работает 986 единиц общественного транспорта, включая 693 автобуса, 187 троллейбусов и 106 трамваев. Общая протяженность маршрутов составляет более 1250 километров. Новые тарифы согласованы со всеми профильными министерствами и ведомствами.

Анар Зейналов