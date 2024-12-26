Казанский университет получил сертификат учебного центра Росавиации

КНИТУ-КАИ получил сертификат авиационного учебного центра Росавиации. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

В августе сообщалось, что в университете откроют авиационный учебный центр (АУЦ). Накануне Росавиация выдала вузу сертификат АУЦ № 402. В центре утвердили программы подготовки специалистов по техническому обслуживанию самолетов ЯК-40, ЯК-42, Sukhoi Superjet 100, Ту-204 и Ту-214. В будущем планируют начать подготовку бортинженеров, бортпроводников, штурманов, пилотов.

Проректор КНИТУ-КАИ по административному обеспечению и развитию Эльвир Якупов сообщил, что учебный центр позволит студентам повысить квалификацию по обслуживанию конкретных типов самолетов российского производства.

АУЦ будет работать в составе научно-производственного центра (НПЦ) в качестве резидента по подготовке внешних пилотов. Научно-производственный комплекс БПЛА на базе университета планируют построить в 2025 году, на проект направят 2,5 млн руб. федеральных и региональных средств.

Диана Соловьёва