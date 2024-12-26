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Акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды за третий квартал в 17,39 руб. на акцию

Акционеры «Татнефти» на собрании одобрили дивиденды за третий квартал в размере 17,39 руб. на каждый тип акций. Информация об этом появилась на сайте раскрытия информации.

Акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды за третий квартал в 17,39 руб. на акцию

Акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды за третий квартал в 17,39 руб. на акцию

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды за третий квартал в 17,39 руб. на акцию

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Список лиц, которые имеют право на получение дивидендов, закроется 8 января.

Как сообщает «Интерфакс», за третий квартал на выплату направят более 40,45 млрд руб., а по итогам 9 месяцев — более 129,3 млрд руб. с учетом средств, уже выплаченных за первое полугодие. Размер одной акции составит 55,59 руб.

По данным портала Rusprofile, уставный капитал «Татнефти» составляет более 2,326 млрд руб.

Диана Соловьёва

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