В Казани завершены работы по ремонту крыши и восстановлению отопления в доме №31а на улице Клары Цеткин. Сегодня жители смогут вернуться в свои квартиры, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня жители дома на улице Клары Цеткин смогут вернуться в квартиры

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Сегодня жители дома на улице Клары Цеткин смогут вернуться в квартиры

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В доме №31а по улице Клары Цеткин завершены восстановительные работы после повреждений, полученных в результате попадания БПЛА. Были восстановлены кровля и тепловой контур здания.

Специалисты проведут обход для оценки состояния газо- и электроснабжения в квартирах. В случае необходимости будут выполнены ремонтные работы.

21 декабря Казань подверглась атаке беспилотников. В результате удара в чердак дома был нарушен тепловой контур, а также затоплены все квартиры одной из секций до первого этажа. Работы по восстановлению здания были выполнены оперативно по поручению мэра Казани Ильсура Метшина. Дом включен в план капитального ремонта.

Анар Зейналов