Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сегодня жители дома на улице Клары Цеткин смогут вернуться в квартиры

В Казани завершены работы по ремонту крыши и восстановлению отопления в доме №31а на улице Клары Цеткин. Сегодня жители смогут вернуться в свои квартиры, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня жители дома на улице Клары Цеткин смогут вернуться в квартиры

Сегодня жители дома на улице Клары Цеткин смогут вернуться в квартиры

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Сегодня жители дома на улице Клары Цеткин смогут вернуться в квартиры

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В доме №31а по улице Клары Цеткин завершены восстановительные работы после повреждений, полученных в результате попадания БПЛА. Были восстановлены кровля и тепловой контур здания.

Специалисты проведут обход для оценки состояния газо- и электроснабжения в квартирах. В случае необходимости будут выполнены ремонтные работы.

21 декабря Казань подверглась атаке беспилотников. В результате удара в чердак дома был нарушен тепловой контур, а также затоплены все квартиры одной из секций до первого этажа. Работы по восстановлению здания были выполнены оперативно по поручению мэра Казани Ильсура Метшина. Дом включен в план капитального ремонта.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...