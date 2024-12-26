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Экс-глава районов Казани предстанет перед судом за ущерб в 2,5 млн рублей

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя МКУ «Администрация Кировского и Московского районов ИК МО г. Казани», который обвиняется в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

Экс-глава районов Казани предстанет перед судом за ущерб в 2,5 млн рублей

Экс-глава районов Казани предстанет перед судом за ущерб в 2,5 млн рублей

Фото: kzn.ru

Экс-глава районов Казани предстанет перед судом за ущерб в 2,5 млн рублей

Фото: kzn.ru

По версии следствия, с 2017 по 2024 год чиновник организовал фиктивное трудоустройство родственников своих водителей в дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района. Таким образом он пытался компенсировать работу водителей во внеурочное время. Ущерб бюджету составил более 2,5 млн руб.

Кроме того, в 2020 году обвиняемый незаконно согласовал перепланировку и объединение нежилых помещений, принадлежащих его матери, чтобы узаконить их коммерческое использование.

Следствие собрало достаточные доказательства, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В марте в Казани началось рассмотрение иска о конфискации имущества у Сергея Миронова, экс-главы администрации Кировского и Московского районов. Прокуратура потребовала изъять 63 объекта недвижимости на сумму 308,3 млн руб., что в 22 раза превышает совокупные 10-летние доходы Миронова и его семьи. 18 марта Вахитовский районный суд признал Миронова виновным в нарушении декларации о доходах, включая сокрытие доходов супруги, сдающей квартиру, что стало основанием для его увольнения. В апреле прокуратура подала иск о конфискации имущества, приобретенного с 2016 года. 2 августа Миронов был арестован по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Несмотря на плохое здоровье, его заключили под стражу до 1 октября 2024 года. 16 августа Верховный суд продлил арест до 11 октября.

Анар Зейналов

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