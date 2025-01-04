Старому креслу – новый хозяин

Для Челябинской области 2024 год стал периодом значительного количества кадровых изменений, связанных в том числе с сентябрьскими выборами губернатора и присоединением к России новых регионов. Помимо органов власти, новые назначения коснулись сферы частного и муниципального бизнеса, силовых и надзорных ведомств, а также спорта и культуры.

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Органы власти

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7 мая первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт ушла в отставку ради поста председателя правительства Запорожской области. 17 мая депутаты законодательного собрания нового региона России одобрили ее кандидатуру.

Работать на новых территориях РФ стал еще один чиновник из Челябинской области — глава Миасса и бывший вице-губернатор Егор Ковальчук. 4 июля он покинул пост, чтобы занять должность председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР). В июле депутаты миасского городского собрания официально приняли отставку Егора Ковальчука.

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7-8 сентября в Челябинской области состоялись выборы губернатора. Среди претендентов на должность оказались действующий глава региона Алексей Текслер, кандидат от ЛДПР Виталий Пашин, от КПРФ — Эльдар Гильмутдинов, а также представитель «Зеленой альтернативы» Степан Соловьев. Победителем выборов стал Алексей Текслер, набрав 81,3% голосов избирателей. Он будет занимать пост губернатора до 2028 года.

24 сентября глава Челябинска Наталья Котова после губернаторских выборов ушла в отставку. Алексей Текслер назначил ее на должность сенатора в Совет Федерации РФ. Бывшая градоначальница заняла место Маргариты Павловой и стала членом комитета по науке, образованию и культуре.

24 сентября место председателя городской думы Челябинска занял бывший депутат законодательного собрания региона Сергей Буяков. Его кандидатуру поддержали 35 из 37 депутатов. Ранее в этой должности работал Андрей Шмидт, который был депутатом гордумы в пяти созывах. Он был избран в новый состав представительного органа по спискам партии «Единая Россия», однако позднее сдал мандат. Андрей Шмидт в конце октября стал заместителем председателя законодательного собрания Челябинской области.

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1 октября челябинская городская дума объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы Челябинска. На него заявились 29 человек, среди которых также был председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин. На тот момент политологи называли его главным кандидатом на пост мэра. 21 октября Алексей Лошкин покинул должность председателя челябинской КСП. После первого этапа конкурса все 29 человек были допущены к тестированию и собеседованию. По результатам отбора до финального голосования дошли Алексей Лошкин, глава Калининского района города Владимир Шамне, генеральный директор логистического центра «Форвард» Светлана Мячкова, исполнительный директор компании «Транском» Павел Урсаев и заместитель гендиректора АО «Птицефабрика Челябинская» Павел Жолобов. На заседании 19 ноября 30 из 32 присутствующих депутатов челябинской городской думы проголосовали за кандидатуру Алексея Лошкина, двое были против.

30 октября глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина заявила об отставке. Она приняла такое решение на фоне общественного недовольства, вызванного убийством таксистки Елены Сарафановой (Манжосовой) в районе Коркино, где в том числе проживают представители цыганской диаспоры. Тогда по подозрению в преступлении задержали 17-летнего представителя этнической группы. Наталья Лощинина сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что администрация округа знает о проблеме взаимоотношений местных жителей с цыганами, однако попытка урегулирования привела к обвинениям со стороны общины в притеснении по национальному признаку. После отставки госпожи Лощининой ее должность временно занял Александр Орел, до этого возглавлявший Ленинский район Челябинска. 24 декабря по результатам конкурса и депутатского голосования господин Орел был назначен главой Коркино.

2 декабря губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил исполняющую обязанности начальника управления Госжилинспекции региона Рашиду Ковалеву. Такое решение было принято после ноябрьского визита генерального прокурора России Игоря Краснова, который раскритиковал ситуацию с жилищно-коммунальным хозяйством в Челябинской области, назвав проблемы в этой сфере «безмерными».

Частный и муниципальный бизнес

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В августе генеральным директором Челябинского электрометаллургического комбината стал Анатолий Бровко, который до этого работал заместителем гендиректора. Павел Ходоровский, 23 года руководивший предприятием, был задержан в июне по подозрению в «совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности». В декабре его приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

7 октября с поста директора «Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и инвестиций» (ЮУ КЖСИ) был уволен Ильгам Мусин. Такое решение принял учредитель компании в лице министерства имущества Челябинской области. О причинах отставки не сообщалось. Ильгам Мусин возглавлял ЮУ КЖСИ с октября 2023 года, заменив предыдущего гендиректора Владимира Атаманченко, которого обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Исполняющим обязанности руководителя корпорации является Михаил Демаков.

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Руководителя сменила еще одна строительная компания – «АПРИ». 9 октября совет директоров принял решение уволить генерального директора Евгения Козлова. На его место был назначен бывший заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль, покинувший должность в апреле.

Силовые и надзорные ведомства

5 июня начальник управления МВД России по Челябинской области Михаил Скоков ушел в отставку. Одновременно с ним с поста уволился прокурор региона Карен Габриелян. Официально об их отстранении не сообщалось, однако с сайтов ведомств информация о них исчезла. В сентябре президент РФ назначил на должность начальника челябинского главка Сергея Космачева. Новым прокурором Челябинской области в октябре по указу президента Владимира Путина стал Игорь Донгаузер.

Руководитель также сменился в управлении СК России по Челябинской области. В феврале в отставку ушел Петр Решетников, которого заменил полковник юстиции Алексей Колбасин, официально возглавивший ведомство в августе.

Спорт

6 мая новым главным тренером челябинского хоккейного клуба «Трактор» стал канадец Бенуа Гру. Он заключил с командой контракт на два года. Бенуа Гру заменил Алексея Заварухина, которому предложили возглавить другой челябинский хоккейный клуб «Челмет», выступающий в ВХЛ, однако он отказался.

Культура

В августе государственный симфонический оркестр Челябинской области возглавил дирижер из Санкт-Петербурга Алексей Рубин. Создателем коллектива являлся Адик Абдурахманов, ушедший из жизни 19 февраля. Он руководил оркестром с 1994 года.

Ольга Воробьева