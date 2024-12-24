Из района в округ

На должность главы Коркинского муниципального округа назначен Александр Орел. Депутаты местного собрания единогласно выбрали его кандидатуру. С октября 2024 года господин Орел временно исполнял обязанности мэра после отставки Натальи Лощининой. До переезда в Коркинский округ он более десяти лет руководил администрацией Ленинского района Челябинска. Эксперты считают, что Александр Орел пользуется доверием местных депутатов и губернатора Алексея Текслера, а также зарекомендовал себя опытным управленцем. Ему предстоит решить проблемы с коркинским разрезом и трудовой миграцией в областную столицу, а также с конфликтом местных жителей и цыган.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Орел с 2011-го по 2024 год руководил администрацией Ленинского района Челябинска

Фото: Лидия Мухамадеева, Коммерсантъ Александр Орел с 2011-го по 2024 год руководил администрацией Ленинского района Челябинска

Фото: Лидия Мухамадеева, Коммерсантъ

Должность главы Коркинского муниципального округа официально занял Александр Орел, с 31 октября исполнявший обязанности мэра. На заседании местного собрания депутатов 24 декабря он был избран на этот пост единогласно. Информацию об этом “Ъ-Южный Урал” подтвердили в пресс-службе администрации округа.

Александру Орлу 51 год. Он родился в Челябинске. В 1993–2001 годах работал учителем физики, после чего в течение десяти лет занимал должность заместителя начальника управления по делам образования Челябинска. С 2011-го по 2024 год руководил администрацией Ленинского района города.

Конкурс был объявлен в конце октября 2024 года. Прием документов вели с 7 по 16 ноября. Участвовать решили семь человек: на тот момент временно исполняющий обязанности мэра округа Александр Орел, советник главы Ирина Тишина, директор ООО «Тайян» Олег Калашников, работник торгового дома «Уралспецмаш» Евгений Соколов, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Коркинского округа Евгений Бакиев, директор ООО «Стройбаза» Андрей Горохов, а также испытатель-механик с предприятия «Турбина» Борис Карпенков.

По результатам рассмотрения документов конкурсная комиссия допустила до второго этапа всех заявленных претендентов. Каждый из них 20 декабря прошел тестирование и индивидуальное собеседование. В итоге конкурс признали состоявшимся, до финального голосования депутатов допустили Александра Орла, Ирину Тишину и Евгения Бакиева. Один из участников конкурса, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики, Евгений Бакиев снял свою кандидатуру. Таким образом, собрание выбирало между Александром Орлом и Ириной Тишиной.

Должность главы Коркинского муниципального округа освободилась после отставки Натальи Лощининой в конце октября. Она управляла местной администрацией с 2018 года. Причиной увольнения стало общественное недовольство, вызванное убийством таксистки, 40-летней Елены Сарафановой (Манжосовой). Ее тело с четырьмя ножевыми ранениями нашли вечером 23 октября в Коркино. Тогда по подозрению в убийстве задержали 17-летнего представителя цыганской этнической группы. После произошедшего жители Коркино вышли на стихийный митинг. Они разбивали окна в домах цыган, переворачивали и поджигали их машины. Впоследствии коркинцы заявляли правоохранительным органам, что проблема взаимодействия местных жителей и цыган существует уже давно.

Политолог Сергей Зырянов считает, что Александр Орел хорошо зарекомендовал себя в качестве управленца во время работы в администрации Ленинского района Челябинска: «Район по численности населения значительно превосходит Коркинский муниципальный округ. Поэтому он является вполне понятным и управляемым объектом для Александра Орла. Кроме того, Коркинский округ после преобразования стал самостоятельным муниципальным образованием, поэтому формально новый глава получил здесь повышение. По всей видимости, Александр Орел пользуется доверием местных депутатов. Думаю, и губернатор Челябинской области Алексей Текслер одобряет эту кандидатуру».

По мнению эксперта, в Коркинском округе назрели три основные проблемы: рекультивация угольного разреза, трудовая миграция в Челябинск из-за нехватки рабочих мест, а также напряженные взаимоотношения местных жителей с цыганской общиной.

«В Коркино недостаточно предприятий и рабочих мест. Большая часть жителей ездит работать в Челябинск. Необходимо регулировать этот миграционный поток рабочей силы. Желательно, чтобы люди работали по месту жительства, приносили пользу городу своим трудом. Отдельная проблема, из-за которой и возникли кадровые изменения в администрации, это отношения местных жителей с немногочисленной, но очень активной и закрытой диаспорой цыган в Коркино. Она решается не только на уровне муниципалитета. Здесь нужны включенность и участие федеральных и областных структур. На решение этой проблемы уйдет больше года»,— заключил политолог Сергей Зырянов.

Ольга Воробьева