Алексей Текслер уволил руководителя Госжилинспекции Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер освободил от должности исполняющего обязанности начальника управления Госжилинспекции региона Рашиду Ковалеву. С ней расторгнут служебный контракт 2 декабря. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Рашида Ковалева возглавляла Госжилинспекцию Челябинской области с 14 октября 2021 года. До этого она также работала в управлении ЖКХ администрации Челябинска, а также в контрольно-правовом управлении министерства тарифного регулирования и энергетики региона.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 29 ноября во время совещания по проблемам жилищно-коммунального хозяйства в Челябинской области губернатор Алексей Текслер заявил о необходимости сменить руководство региональной Госжилинспекции. Такое решение было принято после приезда в область генерального прокурора России Игоря Краснова, который в ходе личного приема граждан назвал проблемы ЖКХ в Челябинской области «безмерными».